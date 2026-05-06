Pedro Novaes passa por transformação para viver Alexandre em 'A Viagem' - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Pedro Novaes iniciou uma mudança marcante no visual para encarar um novo desafio na carreira: dar vida a um dos antagonistas mais icônicos da dramaturgia brasileira.

Aos 29 anos, o ator deixou para trás a aparência de Leonardo Ferette, personagem de "Três Graças", e surgiu com os cabelos em tom loiro platinado, primeiro passo na construção de Alexandre, figura eternizada por Guilherme Fontes na versão original de "A Viagem".

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A transformação foi revelada ao público durante a confraternização do elenco da atual novela das nove, realizada na noite de segunda-feira (4), no Rio de Janeiro.

A mudança não passou despercebida entre os presentes e rapidamente repercutiu entre fãs, indicando que o novo projeto já avança em ritmo acelerado.

Na trama, Novaes terá a missão de interpretar o espírito movido pela vingança que conduz a narrativa de cunho espiritualista.

O personagem, central na história, é lembrado até hoje como um dos grandes vilões do gênero.

Diferentemente da versão exibida na televisão nos anos 1990, a nova adaptação da obra de Ivani Ribeiro será levada ao cinema.

O longa, desenvolvido pelos Estúdios Globo, pretende atualizar a história mantendo o tom sobrenatural que consagrou a produção original.

O elenco reúne nomes conhecidos do público. Carolina Dieckmann interpretará Diná, enquanto Rodrigo Lombardi ficará com o papel de Otávio.

Outro destaque é o retorno de Lucinha Lins, que participou da versão de 1994 como Estela e agora assume a personagem Dona Maroca, matriarca da família.