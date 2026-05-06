Ana Paula faz 'Saia Justa', do GNT, bater recorde histórico de audiência

A passagem de Ana Paula Renault pelo “Saia Justa” colocou o programa em um novo patamar de audiência no GNT.

Exibida no último dia 29, a edição com a campeã do “BBB 26” alcançou o melhor desempenho da história do canal em transmissões ao vivo, segundo dados do Kantar Ibope divulgados pela Folha de S.Paulo.

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O impacto não se limitou à televisão. A presença da ex-BBB também impulsionou o consumo do conteúdo no Globoplay, ampliando o alcance do programa em múltiplas plataformas.

Nas redes sociais, o desempenho acompanhou o sucesso da exibição, com alto engajamento durante toda a transmissão.

A repercussão positiva se refletiu nas reações do público. Admiradores da apresentadora comemoraram os números expressivos.

"A mulher é global. Tem que respeitar", afirmou um internauta. "Ela sabe debater qualquer assunto com naturalidade", comentou outro.

"Ela é realmente a protagonista. Mulheres com fala vencem muito mais", escreveu um terceiro.