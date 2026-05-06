Ana Paula faz 'Saia Justa', do GNT, bater recorde histórico de audiência - (crédito: Reprodução/GNT) A passagem de Ana Paula Renault pelo “Saia Justa” colocou o programa em um novo patamar de audiência no GNT. Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular. Exibida no último dia 29, a edição com a campeã do “BBB 26” alcançou o melhor desempenho da história do canal em transmissões ao vivo, segundo dados do Kantar Ibope divulgados pela Folha de S.Paulo.Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO O impacto não se limitou à televisão. A presença da ex-BBB também impulsionou o consumo do conteúdo no Globoplay, ampliando o alcance do programa em múltiplas plataformas. Nas redes sociais, o desempenho acompanhou o sucesso da exibição, com alto engajamento durante toda a transmissão. A repercussão positiva se refletiu nas reações do público. Admiradores da apresentadora comemoraram os números expressivos. "A mulher é global. Tem que respeitar", afirmou um internauta. "Ela sabe debater qualquer assunto com naturalidade", comentou outro. "Ela é realmente a protagonista. Mulheres com fala vencem muito mais", escreveu um terceiro. Saiba Mais Mariana Morais Leandro Hassum explode e dá esporro em elenco da 'Casa do Patrão' Mariana Morais Aline Campos toma atitude após Ana Paula retirar pedido de desculpas Mariana Morais Neta de Leonardo celebra os 15 anos com festa de R$ 2 milhões Mariana Morais Ex de Matheus, dupla de Kauan, reage após supostas traições virem à tona Mariana Morais Globo bate o martelo e define futuro de Belo na emissora Mariana Morais Tia Milena expõe segredo íntimo de Juliano Floss e Marina Sena à TV Globo MMMariana Morais +MMMariana Morais ColunistaE-mail TagsgntrecordSaia justa Por Mariana Morais postado em 06/05/2026 09:53 SIGA