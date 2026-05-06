Neta de Leonardo celebra os 15 anos com festa de R$ 2 milhões - (crédito: Instagram)

A celebração de 15 anos de Maria Sophia Costa, neta do cantor Leonardo, já se transformou em assunto nas redes sociais antes mesmo de acontecer.

Filha de Pedro Leonardo com Thais Gebelein, a jovem chega à data nesta quarta-feira (6) cercada por expectativas em torno de uma festa marcada pelo luxo e pela grandiosidade.

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Segundo a equipe responsável pela organização, o investimento gira em torno de R$ 2 milhões, com uma proposta pensada para impressionar em cada detalhe.

A própria aniversariante já antecipou um pouco do que está por vir ao divulgar, em suas redes sociais, um vídeo de apresentação inspirado no universo de Bridgerton.

O material foi desenvolvido como um curta-metragem, com produção elaborada, cenários caprichados, maquiagem profissional e participação de personagens.

Os convites também se destacaram pelo cuidado na execução. Ao todo, foram criadas quatro versões: uma destinada aos pares de valsa masculinos, outra para as meninas, além de modelos exclusivos para familiares e convidados em geral.

O design segue uma estética clássica, com pergaminho dourado, lacre de cera personalizado e detalhes como pena decorativa, além de itens personalizados conforme o perfil de cada convidado.

Inspirada na atmosfera da série, a festa vem sendo planejada há mais de um ano e será realizada no interior de São Paulo.

A lista de convidados inclui nomes da família Costa, como Leonardo, Poliana Rocha, Zé Felipe e João Guilherme. De acordo com Maria Sophia, todos os parentes foram convidados para a comemoração.