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Neta de Leonardo celebra os 15 anos com festa de R$ 2 milhões

Festa de Maria Sophia, filha de Pedro Leonardo e Thais Gebelein, acontece nesta quarta-feira (6)

Neta de Leonardo celebra os 15 anos com festa de R$ 2 milhões - (crédito: Instagram)
Neta de Leonardo celebra os 15 anos com festa de R$ 2 milhões - (crédito: Instagram)

A celebração de 15 anos de Maria Sophia Costa, neta do cantor Leonardo, já se transformou em assunto nas redes sociais antes mesmo de acontecer.

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Filha de Pedro Leonardo com Thais Gebelein, a jovem chega à data nesta quarta-feira (6) cercada por expectativas em torno de uma festa marcada pelo luxo e pela grandiosidade.

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Segundo a equipe responsável pela organização, o investimento gira em torno de R$ 2 milhões, com uma proposta pensada para impressionar em cada detalhe.

A própria aniversariante já antecipou um pouco do que está por vir ao divulgar, em suas redes sociais, um vídeo de apresentação inspirado no universo de Bridgerton.

O material foi desenvolvido como um curta-metragem, com produção elaborada, cenários caprichados, maquiagem profissional e participação de personagens.

Os convites também se destacaram pelo cuidado na execução. Ao todo, foram criadas quatro versões: uma destinada aos pares de valsa masculinos, outra para as meninas, além de modelos exclusivos para familiares e convidados em geral.

O design segue uma estética clássica, com pergaminho dourado, lacre de cera personalizado e detalhes como pena decorativa, além de itens personalizados conforme o perfil de cada convidado.

Inspirada na atmosfera da série, a festa vem sendo planejada há mais de um ano e será realizada no interior de São Paulo.

A lista de convidados inclui nomes da família Costa, como Leonardo, Poliana Rocha, Zé Felipe e João Guilherme. De acordo com Maria Sophia, todos os parentes foram convidados para a comemoração.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 06/05/2026 07:48 / atualizado em 06/05/2026 08:06
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