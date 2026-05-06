Leandro Hassum explode e dá esporro em elenco da 'Casa do Patrão' - (crédito: Record)

Durante a edição ao vivo de terça-feira (5), o clima pesou na "Casa do Patrão". No comando do programa, Leandro Hassum interrompeu a dinâmica para repreender os participantes ao perceber falta de posicionamento claro no momento decisivo do jogo.

A primeira chamada de atenção ocorreu logo após a votação conduzida pela Patroa da semana, Morena.

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Ao indicar Matheus, ela afirmou que gostaria que ele "vai ser salvo e ter a oportunidade de voltar e ser Patrão também", o que motivou a reação imediata do apresentador.

Incomodado com a tentativa de suavizar a escolha, Hassum interveio: "Vou te cortar, me desculpe meu amor, mas eu quero deixar bem claro para vocês que o 'não seria meu voto', você votou!

Então, que isso fique como exemplo para todas as outras votações, votou é porque está colocando a pessoa na reta. Justifica que você botou na reta e a pessoa pode sair [...] Todo mundo pode sair e todo mundo quer ficar, ou deveria querer ficar".

O tom firme se repetiu minutos depois, quando a participante Nataly também evitou assumir um posicionamento direto ao justificar seu voto.

Sem esconder a insatisfação, o apresentador voltou a cobrar postura mais assertiva dos competidores.

"A gente precisa de comprometimento! Esse jogo de comadre não ajuda, não ajuda vocês, o público quer ver o jogo de vocês todos.

É preciso entender que essa é uma competição que vale dinheiro, ninguém saiu de suas casas para a gente ficar 'porque a gente conversou e não sei o que'. A gente tem que se comprometer!", concluiu.