Aline Campos toma atitude após Ana Paula retirar pedido de desculpas

A influenciadora Aline Campos se manifestou de forma indireta após uma nova declaração de Ana Paula Renault ganhar repercussão nesta terça-feira (5).

A jornalista voltou atrás em um pedido de desculpas feito anteriormente à dançarina, relacionado a um comentário sobre o figurino exibido por Aline.

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A fala original ocorreu durante participação de Ana Paula no programa TVZ, em 2016, quando comparou o look da influenciadora ao de uma “executiva de filme pornô”.

Ao revisitar o episódio, ela afirmou: "Eu olhei para ela e pedi desculpas, mas agora vou retirar minhas desculpas, pois a informação que ela me passou não procede. Eu estava falando do look e parece, sim, com executiva de filme pornô. E está tudo bem!".

Sem responder diretamente à jornalista, Aline reagiu por meio de uma publicação no Instagram. Nos comentários, uma seguidora criticou a situação:

"Eu fico pensando no quão infeliz uma pessoa deve se sentir ao ponto de se incomodar com a roupa que outra mulher escolhe vestir. E mais infelizes são aqueles que apoiam tal fala. E se esse comentário surgisse de um homem, teria a mesma ‘graça’?".

A influenciadora curtiu a mensagem e respondeu: "O que podemos fazer é respirar e trazer o entendimento de que muitos ainda estão adormecidos. Sigamos fazendo o nosso".

Durante sua participação no "BBB 26", Aline chegou a afirmar que Ana Paula a teria chamado de “acompanhante de luxo”, o que não ocorreu.

A controvérsia acabou marcando sua passagem pelo programa, que terminou com sua eliminação logo na primeira semana.