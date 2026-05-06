Quais atores darão vida a Diná e Alexandre no filme de 'A Viagem'? Veja! - (crédito: TV Globo)

Um dos maiores sucessos da teledramaturgia brasileira, "A Viagem" voltará aos holofotes em um novo formato.

A obra de Ivani Ribeiro será adaptada para o cinema em um projeto da TV Globo, que já começou a divulgar os primeiros nomes do elenco, deixando o público no hype pela história que atravessou gerações.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Entre os destaques, Carolina Dieckmann foi escolhida para viver Diná, personagem central que ficou eternizada na versão de 1994 por Christiane Torloni.

Já o advogado Otávio, originalmente interpretado por Antônio Fagundes, será revisitado por Rodrigo Lombardi na nova adaptação.

Outro protagonista da trama também já tem novo intérprete: Pedro Novaes dará vida a Alexandre, o espírito vingativo que se tornou um dos personagens mais marcantes da novela após a atuação de Guilherme Fontes.

As filmagens estão previstas para começar em maio. O roteiro do longa ficará a cargo de Jaqueline Vargas, conhecida por dirigir a série "Sessão de Terapia".

A expectativa é que novos detalhes sobre a produção sejam revelados em breve, mantendo o público engajado até a estreia.

Sinopse

Inspirada nos conceitos do Espiritismo kardecista, a narrativa acompanha Alexandre, que, após a morte, retorna como espírito decidido a se vingar daqueles que julga responsáveis por seu destino.

A história combina elementos de drama, espiritualidade e redenção, fórmula que ajudou a consolidar seu sucesso ao longo das décadas.

Exibida originalmente pela TV Tupi em 1975 e posteriormente regravada em 1994, a novela conquistou status de clássico e segue como uma das produções mais lembradas pelo público brasileiro.