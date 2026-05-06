Jojo Todynho se pronuncia após Malévola ir de helicóptero à sua casa - (crédito: Reprodução/Instagram)

A influenciadora Malévola Alves protagonizou um episódio inusitado ao decidir ir até a residência de Jojo Todynho, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro, utilizando um helicóptero.

A visita aconteceu na manhã desta quarta-feira (6) e foi registrada em vídeo, compartilhado nas redes sociais da criadora de conteúdo.

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Durante o trajeto, Malévola enviou recados diretos à cantora enquanto ainda estava na aeronave.

"Chegamos, Jojo. Estamos descendo agora. Tu não falou que a gente não ia descer? Estou chegando, Jordana! Eu falei que eu vinha, pois aguenta. Vamos pousar agora na casa dela, é nesse condomínio. Jordana, estamos chegando, fofinha", disse.

A resposta de Jojo veio pouco depois, também por meio das redes. A artista afirmou que a influenciadora teria aparecido apenas após sua saída do local.

"[O porteiro] acabou de me ligar aqui dizendo que a minha digníssima fã foi lá na porta dois minutos pra filmar e foi embora. Que pena que eu já tinha saído e não pude te receber, minha querida, pra você tomar um café comigo. Mas volta, volta lá, tá?", ironizou, enquanto gravava dentro do carro.

Em tom de deboche, a cantora ainda comentou: "Poxa, ontem eu fiquei o dia inteiro te esperando. Falou que ia à noite, de helicóptero, não apareceu. Só apareceu hoje, depois que eu saí, já deveria estar esperando eu sair, né? Pra aparecer lá, mas tá tudo bem.

Queria muito ter te visto. Que pena. Agora pode voltar, já deu seu show? Volta pra casa, divulga seus tigrinhos, pra repor tudo que eu já te fiz gastar, tá bom?".

Malévola, por sua vez, publicou registros em frente ao condomínio da funkeira e escreveu: "Transfobia não! Estamos na porta do condomínio".

Em outro momento, apareceu chamando pela artista: "Cadê você, mulher? A gente está aqui. Jordana? Doctor Little Toddy?". A influenciadora também provocou: "Se escondeu em Bangu? Eu vou lá".

Após assistir às publicações de Jojo, a influenciadora afirmou que pretende retornar ao local com a intenção de, segundo ela, “tomar um café” com a famosa.