Ed Motta é intimado pela polícia após pancadaria em bar e se pronuncia - (crédito: Reprodução/Instagram)

A confusão envolvendo Ed Motta em um restaurante da Zona Sul do Rio de Janeiro ganhou novos desdobramentos na polícia.

O cantor foi intimado a prestar depoimento após o tumulto ocorrido no último sábado (2), em um estabelecimento localizado no Jardim Botânico.

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Conforme informações divulgadas pelo G1, o artista deverá comparecer à 15ª DP, na Gávea, na próxima terça-feira (12), mesma data em que também foi convocado o empresário Diogo Coutinho do Couto, que estava com ele no momento da ocorrência.

Além de Diogo, um primo do empresário também integrava o grupo presente no restaurante Grado quando a situação saiu do controle.

De acordo com testemunhas, o desentendimento começou depois que o restaurante recusou conceder a cortesia da taxa de rolha, o que teria provocado irritação no grupo.

A empresária ainda afirmou que "as agressões incluíram xingamentos, referências pejorativas à origem nordestina, além de insinuações sobre orientação sexual e vida privada".

Um dos clientes presentes no local relatou ter sido atacado por um dos acompanhantes do cantor durante a briga.

O caso acabou registrado inicialmente como lesão corporal. Segundo o homem, ele também foi atingido de raspão por uma garrafa lançada durante a confusão e precisou levar sete pontos na cabeça.

Após a repercussão do episódio, Ed Motta se pronunciou publicamente na última quarta-feira (6).

“Aconteceu um problema, mas a história não está bem contada. Infelizmente, toda a confusão começou comigo. Fiquei irritado e me descontrolei. Eu estava bêbado e joguei uma cadeira no chão”, relatou ele ao Jornal O Globo.

“Não joguei uma cadeira em direção ao funcionário. Jamais. Não foi jogado nada em direção a ninguém. As câmeras de segurança podem provar isso”, explicou o músico.

“Eu fui embora e começou uma confusão entre as pessoas que ficaram na minha mesa e a outra mesa que estava no restaurante”, reiterou.

Segundo Ed, a situação teria perdido o controle quando seus amigos foram se desculpar com a mesa de cleintes ao lado.

“Um dos funcionários olhava para mesa com cara de ironia e prazer por aquele estresse estar acontecendo. Me irritei com tudo aquilo, joguei a cadeira no chão e fui embora.

Depois que eu fui embora, eu fiquei sabendo que quando a minha mesa foi pedir desculpas à mesa ao lado, esta mesa começou a ofender a minha, que inclusive tinha uma senhora, mãe de meu amigo. Então, começou uma confusão entre eles”, acrescentou Motta.