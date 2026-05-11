Choka Choka: Dupla acusa Anitta e Shakira de plágio e denúncia viraliza - (crédito: Reprodução/Instagram)

A parceria musical entre Anitta e Shakira virou alvo de controvérsia nas redes sociais neste fim de semana.

Lançada há pouco mais de um mês, a faixa "Choka Choka" foi acusada de apresentar semelhanças com "Atómica", música do duo Tushka e Rebebe, integrantes do grupo Sarao.

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A denúncia foi feita pelas próprias artistas por meio de um vídeo publicado no Instagram.

Na gravação, elas destacam pontos que consideram parecidos entre as duas canções, incluindo trechos da melodia, composição e até elementos visuais utilizados na divulgação dos projetos.

“Elas são muito parecidas. No começo achamos que não havia chance de Anitta e Shakira terem ouvido nossa música, se inspirado ou copiado”, relata a dupla no vídeo.

Em seguida, elas comentam que seguidores levantaram a hipótese de a semelhança ter surgido durante o processo de produção musical.

“É capaz que a Shakira e a Anitta nem saibam que estão nos copiando, porque até a paleta de cores é igual”, acrescentaram.

Apesar da repercussão, Tushka e Rebebe afirmaram que ainda não sabem quais medidas podem tomar em relação ao caso.

Segundo elas, embora existam similaridades perceptíveis, as diferenças entre as melodias dificultariam qualquer ação judicial.

“Temos a música gravada, acontece que como a melodia não é exatamente a mesma, legalmente não há muito que possamos fazer”, explicaram.

As artistas também reforçaram que não responsabilizam diretamente Anitta e Shakira pela situação.

Para a dupla, a possível inspiração ou coincidência pode ter ocorrido nos bastidores da produção de "Choka Choka", envolvendo produtores ligados ao lançamento.

Mesmo diante da polêmica, Tushka e Rebebe disseram admirar as duas cantoras e afirmaram que gostariam de transformar o episódio em uma oportunidade de aproximação profissional no futuro.