Virginia toma atitude após Vini Jr. gastar R$ 60 mil no Dia das Mães - (crédito: Reprodução/Instagram)

Virginia Fonseca chamou atenção nas redes sociais neste domingo (10) ao revelar os presentes luxuosos que recebeu de Vini Jr. em comemoração ao Dia das Mães.

A influenciadora tomou a atitude de compartilhar os mínimos detalhes por meio dos stories do Instagram e comprovou, em meio aos rumores de crise, que a relação entre os dois está numa boa.

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Entre os itens exibidos por Virginia estavam um buquê de flores e acessórios de grife avaliados em altos valores.

Um dos presentes foi uma bolsa de luxo estimada em US$ 6.600, cerca de R$ 32,4 mil na cotação atual. Ela também recebeu uma camiseta da Balenciaga avaliada em R$ 5,9 mil.

Outro mimo que chamou atenção dos seguidores foi uma bota da marca Chrome Hearts, encontrada em lojas internacionais por aproximadamente US$ 5.499, o equivalente a cerca de R$ 27 mil.

Além dos presentes, o atacante escreveu uma mensagem romântica para a influenciadora, destacando a admiração pela forma como ela conduz a maternidade.

"Feliz dia das mães!! Que você possa aproveitar muito com o José, Maria e Flor! Você é a inspiração deles e um exemplo a seguir. Todos somos orgulhosos da mãe que você é. Te amo".

Virginia respondeu publicamente ao gesto do namorado e fez questão de agradecer o carinho recebido. "Ele arrasou, como sempre. Te amo amor, obrigada", declarou ela.



