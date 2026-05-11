Virginia toma atitude após Vini Jr. gastar R$ 60 mil no Dia das Mães

Virginia Fonseca chamou atenção nas redes sociais neste domingo (10) ao revelar os presentes luxuosos que recebeu de Vini Jr. em comemoração ao Dia das Mães.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A influenciadora tomou a atitude de compartilhar os mínimos detalhes por meio dos stories do Instagram e comprovou, em meio aos rumores de crise, que a relação entre os dois está numa boa.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Entre os itens exibidos por Virginia estavam um buquê de flores e acessórios de grife avaliados em altos valores.
Um dos presentes foi uma bolsa de luxo estimada em US$ 6.600, cerca de R$ 32,4 mil na cotação atual. Ela também recebeu uma camiseta da Balenciaga avaliada em R$ 5,9 mil.
Outro mimo que chamou atenção dos seguidores foi uma bota da marca Chrome Hearts, encontrada em lojas internacionais por aproximadamente US$ 5.499, o equivalente a cerca de R$ 27 mil.
Além dos presentes, o atacante escreveu uma mensagem romântica para a influenciadora, destacando a admiração pela forma como ela conduz a maternidade.
"Feliz dia das mães!! Que você possa aproveitar muito com o José, Maria e Flor! Você é a inspiração deles e um exemplo a seguir. Todos somos orgulhosos da mãe que você é. Te amo".
Virginia respondeu publicamente ao gesto do namorado e fez questão de agradecer o carinho recebido. "Ele arrasou, como sempre. Te amo amor, obrigada", declarou ela.
Saiba Mais
- Mariana Morais Depois de perder 42 kg e vencer a depressão, Michele Umezu cria consultoria voltada para autoestima e beleza
- Mariana Morais Solange Couto explode após rumores de que virou atriz pornô virem à tona
- Mariana Morais Suposta ex-amante de Neymar anuncia 3ª gravidez e faz revelação
- Mariana Morais Grávida, Lore Improta toma atitude radical para a chegada do dia do parto
- Mariana Morais Patricia Abravanel é homenageada por Xaropinho e Youtuber mirim
- Mariana Morais Patrícia Poeta cai no choro com homenagem do filho com problema de saúde
- Mariana Morais O que é a capuzplastia, cirurgia íntima feita por Gretchen