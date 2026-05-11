Solange Couto explode após rumores de que virou atriz pornô virem à tona - (crédito: TV Globo/Reprodução)

Após rumores ganharem força nas redes sociais, a atriz Solange Couto se pronunciou publicamente para negar qualquer envolvimento com a produção de conteúdo adulto depois de sua passagem pelo “BBB 26”.

A artista usou seus perfis oficiais para rebater as especulações e afirmou que as informações divulgadas não passam de invenções espalhadas na internet.

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Em um vídeo publicado para esclarecer a situação, a veterana demonstrou irritação com páginas que, segundo ela, utilizam seu nome de maneira irresponsável para atrair visualizações e engajamento.

Solange explicou que muitas das publicações compartilhadas, incluindo imagens sensuais, são montagens ou narrativas distorcidas, sem qualquer ligação com a realidade.

Com uma carreira de 46 anos construída entre televisão, teatro e cinema, a atriz lamentou o impacto desse tipo de boato em sua imagem profissional.

"Eu venho aqui para esclarecer a vocês que isso é uma grande mentira. Eu não estou fazendo conteúdo adulto", disparou a atriz no vídeo.

Solange também ressaltou que segue dedicada à atuação e descartou qualquer possibilidade de migrar para esse tipo de plataforma ou segmento.

Ao encerrar o pronunciamento, Solange Couto pediu cautela aos seguidores diante de conteúdos compartilhados por perfis não oficiais e orientou que confiem apenas nas informações divulgadas por seus canais oficiais.