Solange Couto explode após rumores de que virou atriz pornô virem à tona

Após rumores ganharem força nas redes sociais, a atriz Solange Couto se pronunciou publicamente para negar qualquer envolvimento com a produção de conteúdo adulto depois de sua passagem pelo “BBB 26”.
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A artista usou seus perfis oficiais para rebater as especulações e afirmou que as informações divulgadas não passam de invenções espalhadas na internet.
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Em um vídeo publicado para esclarecer a situação, a veterana demonstrou irritação com páginas que, segundo ela, utilizam seu nome de maneira irresponsável para atrair visualizações e engajamento.
Solange explicou que muitas das publicações compartilhadas, incluindo imagens sensuais, são montagens ou narrativas distorcidas, sem qualquer ligação com a realidade.
Com uma carreira de 46 anos construída entre televisão, teatro e cinema, a atriz lamentou o impacto desse tipo de boato em sua imagem profissional.
"Eu venho aqui para esclarecer a vocês que isso é uma grande mentira. Eu não estou fazendo conteúdo adulto", disparou a atriz no vídeo.
Solange também ressaltou que segue dedicada à atuação e descartou qualquer possibilidade de migrar para esse tipo de plataforma ou segmento.
Ao encerrar o pronunciamento, Solange Couto pediu cautela aos seguidores diante de conteúdos compartilhados por perfis não oficiais e orientou que confiem apenas nas informações divulgadas por seus canais oficiais.
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