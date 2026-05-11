Reconhece os irmãos? Crianças da foto hoje brilham na TV Globo

Uma publicação nostálgica feita nas redes sociais emocionou os fãs da família Simas neste Dia das Mães.

A empresária Ana Sang apareceu em registros antigos ao lado dos filhos ainda pequenos, anos antes de Felipe Simas, Rodrigo Simas e Bruno Gissoni se tornarem nomes conhecidos da televisão brasileira.

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Nas imagens compartilhadas, os irmãos surgem ainda crianças, sorrindo ao lado da mãe em um momento descontraído em família.

Depois, outra foto mostrou o trio já adulto, revivendo o encontro em uma nova fase da vida.

Ao publicar os registros, Rodrigo Simas aproveitou a data especial para homenagear Ana Sang com uma declaração carinhosa.

“Nossa MÃEZONA amada!”, escreveu o ator na legenda da postagem.

Os comentários rapidamente foram tomados por mensagens dos seguidores, que elogiaram a beleza e a união da família.

“O útero que é um pincel”, brincou uma internauta. “Família linda”, comentou outra. “Ah, essa família pelo o amor de Deus!”, escreveu mais uma fã.

Em meio a correria da vida adulta, a matriarca refletiu sobre a dificuldade de reunir a família por completo.

“Hoje é difícil reunir os três. Quando isso acontece, meu coração se enche de emoção e orgulho! Meus filhos amados”, declarou.

Atualmente, os irmãos vivem em cidades diferentes por conta dos compromissos pessoais e profissionais.

Felipe e Rodrigo permanecem no Rio de Janeiro. Já Bruno Gissoni, que é casado com a também atriz, Yanna Lavigne, vive uma vida menos corrida no interior de Minas Gerais.







































