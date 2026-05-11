Reconhece os irmãos? Crianças da foto hoje brilham na TV Globo

Uma publicação nostálgica feita nas redes sociais emocionou os fãs da família Simas neste Dia das Mães.
A empresária Ana Sang apareceu em registros antigos ao lado dos filhos ainda pequenos, anos antes de Felipe Simas, Rodrigo Simas e Bruno Gissoni se tornarem nomes conhecidos da televisão brasileira.
Nas imagens compartilhadas, os irmãos surgem ainda crianças, sorrindo ao lado da mãe em um momento descontraído em família.
Depois, outra foto mostrou o trio já adulto, revivendo o encontro em uma nova fase da vida.
Ao publicar os registros, Rodrigo Simas aproveitou a data especial para homenagear Ana Sang com uma declaração carinhosa.
“Nossa MÃEZONA amada!”, escreveu o ator na legenda da postagem.
Os comentários rapidamente foram tomados por mensagens dos seguidores, que elogiaram a beleza e a união da família.
“O útero que é um pincel”, brincou uma internauta. “Família linda”, comentou outra. “Ah, essa família pelo o amor de Deus!”, escreveu mais uma fã.
Em meio a correria da vida adulta, a matriarca refletiu sobre a dificuldade de reunir a família por completo.
“Hoje é difícil reunir os três. Quando isso acontece, meu coração se enche de emoção e orgulho! Meus filhos amados”, declarou.
Atualmente, os irmãos vivem em cidades diferentes por conta dos compromissos pessoais e profissionais.
Felipe e Rodrigo permanecem no Rio de Janeiro. Já Bruno Gissoni, que é casado com a também atriz, Yanna Lavigne, vive uma vida menos corrida no interior de Minas Gerais.