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Depois de perder 42 kg e vencer a depressão, Michele Umezu cria consultoria voltada para autoestima e beleza

A fisiculturista e psicanalista se inspirou na própria história para criar o protocolo

Depois de perder 42 kg e vencer a depressão, Michele Umezu cria consultoria voltada para autoestima e beleza - (crédito: Divulgação)
Depois de perder 42 kg e vencer a depressão, Michele Umezu cria consultoria voltada para autoestima e beleza - (crédito: Divulgação)

Michele Umezu passou por um período difícil. Ela teve um quadro de depressão e engordou 40 quilos. Ela conseguiu emagrecer tudo que ganhou e ainda perdeu três quilos em quatro meses. Inspirada em sua trajetória, a biomédica e psicanalista criou uma consultoria.

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"Ao longo da minha caminhada, percebi que autoestima vai muito além da aparência. Ela envolve mente, corpo, emoções, rotina, saúde, posicionamento e a maneira como a mulher se enxerga diante da vida. Foi através das minhas experiências, estudos e vivências que decidi transformar conhecimento em propósito".

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Ela revela que seu trabalho reúne áreas como psicanálise, comportamento emocional, orientação alimentar através do conceito de diet coach, motivação física inspirada no universo do personal trainer, beleza, maternidade, relacionamentos e desenvolvimento pessoal.

"Além disso, minha trajetória no esporte como atleta de fisiculturismo me trouxe disciplina, constância, força mental e uma visão mais profunda sobre transformação corporal e emocional", completa.

Michele possui mais de 130 cursos na área da beleza e estética, buscando constantemente evolução, conhecimento e aperfeiçoamento profissional para oferecer uma visão mais completa sobre autocuidado, imagem pessoal e bem-estar feminino.

"Atualmente, sigo estudando Biomedicina, ampliando ainda mais meu conhecimento sobre saúde, estética, corpo humano e qualidade de vida. Acredito que quando a mulher fortalece mente, corpo e emoções, ela muda completamente a própria energia, autoestima e forma de viver", destaca a empresária.

Dentro da sua consultoria, trabalha temas como:

  • autoestima e posicionamento feminino,
  • inteligência emocional,
  • autoconfiança,
  • emagrecimento e rotina saudável,
  • corpo e bem-estar,
  • beleza e autocuidado,
  • maternidade e equilíbrio emocional,
  • relacionamentos e reciprocidade,
  • energia feminina e desenvolvimento pessoal.

"Meu objetivo é ajudar mulheres a despertarem a melhor versão de si mesmas, desenvolvendo confiança, amor-próprio, equilíbrio emocional e uma vida mais alinhada com aquilo que realmente merecem", conclui.

 

 

 

 

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 11/05/2026 07:02 / atualizado em 11/05/2026 08:54
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