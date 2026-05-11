Depois de perder 42 kg e vencer a depressão, Michele Umezu cria consultoria voltada para autoestima e beleza - (crédito: Divulgação)

Michele Umezu passou por um período difícil. Ela teve um quadro de depressão e engordou 40 quilos. Ela conseguiu emagrecer tudo que ganhou e ainda perdeu três quilos em quatro meses. Inspirada em sua trajetória, a biomédica e psicanalista criou uma consultoria.

"Ao longo da minha caminhada, percebi que autoestima vai muito além da aparência. Ela envolve mente, corpo, emoções, rotina, saúde, posicionamento e a maneira como a mulher se enxerga diante da vida. Foi através das minhas experiências, estudos e vivências que decidi transformar conhecimento em propósito".

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Ela revela que seu trabalho reúne áreas como psicanálise, comportamento emocional, orientação alimentar através do conceito de diet coach, motivação física inspirada no universo do personal trainer, beleza, maternidade, relacionamentos e desenvolvimento pessoal.

"Além disso, minha trajetória no esporte como atleta de fisiculturismo me trouxe disciplina, constância, força mental e uma visão mais profunda sobre transformação corporal e emocional", completa.

Michele possui mais de 130 cursos na área da beleza e estética, buscando constantemente evolução, conhecimento e aperfeiçoamento profissional para oferecer uma visão mais completa sobre autocuidado, imagem pessoal e bem-estar feminino.

"Atualmente, sigo estudando Biomedicina, ampliando ainda mais meu conhecimento sobre saúde, estética, corpo humano e qualidade de vida. Acredito que quando a mulher fortalece mente, corpo e emoções, ela muda completamente a própria energia, autoestima e forma de viver", destaca a empresária.

Dentro da sua consultoria, trabalha temas como:

autoestima e posicionamento feminino,

inteligência emocional,

autoconfiança,

emagrecimento e rotina saudável,

corpo e bem-estar,

beleza e autocuidado,

maternidade e equilíbrio emocional,

relacionamentos e reciprocidade,

energia feminina e desenvolvimento pessoal.

"Meu objetivo é ajudar mulheres a despertarem a melhor versão de si mesmas, desenvolvendo confiança, amor-próprio, equilíbrio emocional e uma vida mais alinhada com aquilo que realmente merecem", conclui.