Suposta ex-amante de Neymar anuncia 3ª gravidez e faz revelação

O anúncio aconteceu por meio de um vídeo publicado em seu perfil no Instagram. Nayara contou que precisou de um tempo para processar a novidade e admitiu ter enfrentado conflitos internos ao descobrir a gestação.

"Esse é um Dia das Mães um pouco diferente pra mim. Eu me julguei do porquê disso estar acontecendo, mas eu acho que nenhuma folha cai da árvore sem a permissão de Deus, demorei um pouco para aceitar”, disse ela. “Estou recebendo com todo amor do mundo".

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Na legenda da postagem, a influenciadora revelou que não esperava uma nova gravidez neste momento da vida.

Segundo ela, os planos para 2026 eram completamente diferentes e incluíam mudanças estéticas e viagens em família.

"Pra esse ano? Pra esse ano, eu tinha planejado uma cirurgia plástica, uma viagem para a Disney, e principalmente decidida que a Mavi, de 5 meses, seria minha última filha", relatou.

Mesmo surpresa com a notícia, Nayara afirmou enxergar a chegada do bebê como parte dos planos divinos e demonstrou gratidão pela nova fase.

“Mas, nas minhas orações, sempre falei a Deus para que a vontade d’Ele prevalecesse na minha vida. A gestação é o milagre da vida acontecendo diante dos nossos olhos, coisa que vem de Deus, só poderia ser d’Ele. Grávida do meu terceiro filho, ou filha, hoje eu entendo que podemos planejar tudo, ainda assim, Deus sempre nos surpreende com a vontade e os planos d’Ele pra nossa vida”, concluiu.























