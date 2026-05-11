Maya Massafera se pronuncia após Luciana Gimenez se espantar com supostas bolsas falsas - (crédito: Reprodução/Instagram)

A visita de Luciana Gimenez ao closet da influenciadora Maya Massafera movimentou as redes sociais neste sábado (9) e gerou grande repercussão entre internautas.

O encontro, registrado em vídeo, mostra a apresentadora explorando a coleção de bolsas de luxo da criadora de conteúdo, incluindo peças de alto valor e modelos bastante disputados no mercado internacional.

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Entre os itens exibidos, uma das bolsas que mais chamou atenção foi a Hermès Birkin, conhecida por seu status de exclusividade e valores que podem ultrapassar centenas de milhares de reais.

Durante o registro, Luciana analisa detalhes da peça, toca o material e observa acabamentos, o que rapidamente gerou comentários e teorias nas redes sociais sobre a autenticidade dos acessórios.

Alguns internautas passaram a comentar o comportamento da apresentadora no vídeo.

“A Luciana pensando: cadê o cheiro de couro dessas bolsas? E observando as costuras mal feitas”, escreveu um usuário, entre diversas outras reações que viralizaram ao longo do dia.

Diante da repercussão, Maya Massafera decidiu se pronunciar e respondeu às especulações com bom humor.

Ela afirmou que não pode garantir a procedência de todas as peças, mas reforçou que adquiriu cada uma delas como itens originais.

“Minha pepeca é falsa, você acha que me importaria com bolsa falsa?”, disse, aos risos, em tom descontraído.

Em seguida, completou em entrevista ao portal Hugo Gloss: “Estou brincando, mas espero que elas sejam todas verdadeiras, porque eu comprei todas por valores de verdadeiras”.

A influenciadora também comentou a onda de críticas e brincadeiras na internet, dizendo que hoje encara esse tipo de situação de forma leve.

“Não me incomoda em nada essa zoeira da internet, na verdade, eu acho até divertido. No início da transição, me incomodou algumas coisas porque eu queria me validar. Mas hoje posso dizer que estou muito feliz e essa validação comigo mesma eu já tenho. Demorei a entender que não precisava de nada externo, então hoje levo na brincadeira e me divirto”, afirmou.

a maya deve ter se arrependido de chamar uma rica de verdade que sabe diferenciar grife de bolsa falsificada pra ir na casa delakkkkkk pic.twitter.com/9GdvLyMCKT — luscas (@luscas) May 9, 2026