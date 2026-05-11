Após término, Matheus Aleixo usa a religião para justificar traições à ex-mulher - (crédito: Reprodução/Instagram)

O cantor Matheus Aleixo, da dupla Matheus & Kauan, usou as redes sociais nesta sexta-feira (8) para falar abertamente sobre o fim do casamento com a ex-esposa, Paula Aires.

O artista já havia confirmado a separação na semana anterior, mas decidiu publicar um vídeo mais detalhado para responder aos rumores que surgiram em torno do término.

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No desabafo, Matheus afirmou que sentiu necessidade de se posicionar publicamente para encerrar o assunto com respeito à trajetória que construiu ao lado da ex-companheira.

Ele reconheceu erros pessoais ao longo da relação e disse ter enfrentado momentos de fragilidade emocional e espiritual.

“Tive fases em que errei muito, eu caí em tentação, não soube distinguir o que era certo e o que era errado. Fui falho. Tenho muita fé, mas estava muito afastado de Deus”, explicou.

Na legenda da publicação, o cantor pediu perdão à ex-mulher e aos filhos, Davi e João Pedro.

Ele também comentou que a rotina intensa de viagens e compromissos profissionais acabou influenciando negativamente sua vida pessoal.

“Pessoas tentam nos fazer mal a qualquer custo. Então, essa fase começou um tempo atrás e fiz questão de assumir os erros que cometi. Para viver na estrada é preciso estar blindado com Deus, pois tem bebida, tentação, amigos que você acha que são amigos e não são”, declarou.

Matheus ainda afirmou que optou por se pronunciar antes que versões distorcidas sobre o término ganhassem espaço.

Segundo ele, a decisão de falar publicamente foi uma forma de agir com honestidade e buscar um encerramento mais transparente.

“Preferi ser sincero, honesto e é a única maneira de procurar redenção”, concluiu.