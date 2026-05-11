Inês Brasil se filia ao PSB e vira pré-candidata a deputada pelo RJ

Inês Brasil anuncia carreira na política após se filiar ao PSB - (crédito: Reprodução/Instagram)

A influenciadora Inês Brasil surpreendeu os seguidores neste sábado (9) ao anunciar sua filiação ao PSB e confirmar que passa a integrar a lista de pré-candidatos a uma vaga na Câmara dos Deputados pelo estado do Rio de Janeiro.

A novidade foi divulgada pela própria artista em suas redes sociais e rapidamente ganhou repercussão.

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Na publicação, Inês Brasil fez uma série de agradecimentos e celebrou a nova fase da carreira pública, destacando o apoio de familiares e do público LGBTQIAPN+. Em seu texto, ela afirmou:

“Graças a Deus, eu sou a nova pré-candidata a deputada estadual do nosso gigantesco Estado do Rio de Janeir. Primeiramente, eu agradeço a todos da minha família, principalmente as minhas lindas filhas, Monique e Júlia, e ao meu maior público do Brasil e do mundo: que são vocês do LGBTQIAPN+”

Na sequência, a influenciadora associou o momento a um propósito pessoal e espiritual, reforçando sua gratidão pela oportunidade. Ela escreveu:

“Eu agradeço por esta nova profissão que Deus está me presenteando, junto de todos vocês do nosso Brasil, e muito obrigado meus irmãos. Que o sangue de Jesus tem poder na vida de vocês também e de todas as nossas famílias e do mundo todo, desde as criancinhas e aos animais, e a todos nós estejamos juntos e unidos pra fazermos um Brasil melhor”

Ainda na mesma publicação, Inês Brasil mencionou apoio político recebido e destacou a parceria com o pré-candidato Jorge Azevedo.

Ela afirmou também que sua atuação política pretende se concentrar em pautas sociais, com foco em famílias, crianças, trabalhadores e na melhoria da legislação do país.