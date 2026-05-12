Câncer de Intestino: 6 sintomas da doença que acometeu Preta Gil e Chico Pinheiro

CÃ¢ncer de Intestino: 6 sintomas da doenÃ§a que acometeu Preta Gil e Chico Pinheiro - (crédito: ReproduÃ§Ã£o/TV Globo)

O apresentador e jornalista Chico Pinheiro, de 72 anos, tornou público o diagnóstico de câncer no intestino.

O relato aconteceu durante uma conversa com o cantor e compositor Zeca Baleiro no programa “Chico Pinheiro Entrevista”, exibido nesta segunda-feira (11).

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O caso do jornalista também traz de volta à memória a trajetória da cantora Preta Gil, diagnosticada com a mesma doença em janeiro de 2023. Após enfrentar um tratamento que durou cerca de dois anos e meio, a artista morreu em julho de 2025.

Com a repercussão envolvendo o tema, médicos e especialistas voltam a chamar atenção para a necessidade do diagnóstico precoce.

Quando identificado nas fases iniciais, o câncer de intestino apresenta chances significativamente maiores de cura. Dados do Serviço Nacional de Saúde (NHS), do Reino Unido, apontam cerca de 44,1 mil novos casos anuais da doença, além de aproximadamente 17,4 mil mortes registradas no mesmo período. A incidência é mais frequente em pessoas acima dos 50 anos.

Sintomas que podem indicar câncer de intestino

• Mudanças persistentes no funcionamento intestinal, incluindo episódios contínuos de diarreia ou prisão de ventre e alterações na aparência das fezes.



• Presença de sangue nas fezes ou sangramento na região retal, considerado um dos sinais de maior atenção.



• Sensação frequente de evacuação incompleta, mesmo após ir ao banheiro.



• Desconfortos abdominais recorrentes, como dores, cólicas e excesso de gases.



• Perda de peso sem motivo aparente, principalmente quando acompanhada de outros sintomas.



• Cansaço excessivo e fraqueza constante, que podem estar relacionados à anemia provocada por sangramentos internos não visíveis.