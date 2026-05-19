Influenciadora Bia Napolitano marca presença no primeiro aniversário de Helena, filha de Mariana Vazquez

O primeiro aniversário de Helena, filha da influenciadora e assessora de festas Mariana Vazquez, reuniu convidados neste sábado, 17 de maio, no Buffet Spazio Reale, em Moema, São Paulo, em uma celebração inspirada na personagem Margarida, da Disney.
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Entre os nomes presentes na festa, a influenciadora Bia Napolitano chamou atenção ao prestigiar a comemoração, que apostou em uma decoração delicada, elegante e repleta de referências florais.
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O evento transformou o espaço em um jardim lúdico, com tons suaves, flores em diferentes escalas e detalhes personalizados que reforçaram a identidade afetiva da celebração.
A festa teve assinatura especial da própria Mariana Vazquez, fundadora da Simples Assim Assessoria de Festas.
Conhecida por organizar eventos infantis e experiências personalizadas, Mariana assumiu desta vez a missão de produzir o primeiro aniversário da própria filha, unindo sensibilidade materna e experiência profissional.
A decoração contou com mesa principal cenográfica, painéis personalizados, folhagens, balões e um bolo de vários andares com o monograma “H”.
O nome de Helena também apareceu em diferentes pontos da ambientação e das lembrancinhas.
O evento reuniu familiares, amigos e influenciadores em um ambiente pensado para crianças e adultos, marcado por delicadeza, sofisticação e memórias afetivas.
No convite, a família resumiu o sentimento da celebração com a frase: “Há um ano, a nossa pequena flor chegou para encher nossos dias de amor, cor e alegria.”
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