Influenciadora Bia Napolitano marca presença no primeiro aniversário de Helena, filha de Mariana Vazquez - (crédito: Reprodução)

O primeiro aniversário de Helena, filha da influenciadora e assessora de festas Mariana Vazquez, reuniu convidados neste sábado, 17 de maio, no Buffet Spazio Reale, em Moema, São Paulo, em uma celebração inspirada na personagem Margarida, da Disney.

Entre os nomes presentes na festa, a influenciadora Bia Napolitano chamou atenção ao prestigiar a comemoração, que apostou em uma decoração delicada, elegante e repleta de referências florais.

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O evento transformou o espaço em um jardim lúdico, com tons suaves, flores em diferentes escalas e detalhes personalizados que reforçaram a identidade afetiva da celebração.

A festa teve assinatura especial da própria Mariana Vazquez, fundadora da Simples Assim Assessoria de Festas.

Conhecida por organizar eventos infantis e experiências personalizadas, Mariana assumiu desta vez a missão de produzir o primeiro aniversário da própria filha, unindo sensibilidade materna e experiência profissional.

A decoração contou com mesa principal cenográfica, painéis personalizados, folhagens, balões e um bolo de vários andares com o monograma “H”.

O nome de Helena também apareceu em diferentes pontos da ambientação e das lembrancinhas.

O evento reuniu familiares, amigos e influenciadores em um ambiente pensado para crianças e adultos, marcado por delicadeza, sofisticação e memórias afetivas.

No convite, a família resumiu o sentimento da celebração com a frase: “Há um ano, a nossa pequena flor chegou para encher nossos dias de amor, cor e alegria.”