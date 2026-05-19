Ator famoso expõe diagnóstico de doença que matou Eric Dane

O ator Russell Andrews tornou público o diagnóstico de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), condição neurodegenerativa sem cura que também vitimou recentemente o ator Eric Dane, conhecido pelos trabalhos em "Euphoria e Grey's Anatomy". Dane morreu há três meses, aos 53 anos, em decorrência da doença.

A revelação foi feita durante participação no programa "The Story Is with Elex Michaelson", da CNN, exibido no sábado (16).

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Andrews apareceu acompanhado da esposa, a atriz Erica Tazel, e falou abertamente sobre o momento delicado que atravessa.

Conhecido por atuações em produções como "CSI: Miami", "Grey's Anatomy", "Insecure, Better Call Saul" e "Shameless", o artista, de 64 anos, declarou: “Eu sou uma pessoa que vive com ELA”.

A doença afeta progressivamente as células nervosas do cérebro e da medula espinhal, comprometendo funções musculares e motoras.

Entre os sintomas mais comuns estão fraqueza, dificuldade na fala e perda dos movimentos.

De acordo com a revista People, a expectativa de vida após o diagnóstico costuma variar entre três e cinco anos, embora alguns pacientes convivam com a condição por décadas.

Durante a entrevista, Andrews contou que recebeu o diagnóstico no fim do outono do ano passado e afirmou que o apoio de uma organização especializada tem sido fundamental desde então.

“Recebi o diagnóstico no final do outono do ano passado”, iniciou.

“E tem sido uma experiência de humildade, mas também há algo no fato de que eu entrei para uma família de pessoas muito atenciosas que eu não conhecia há um ano, aquela coisa clichê de família, sabe?

Mas eles não deixaram a gente perder o ritmo em termos de cuidados, atenção, conscientização e da capacidade de me trazer aqui hoje.”

O ator também relembrou os primeiros sinais da doença, percebidos ainda durante a pandemia da Covid-19. Segundo ele, os sintomas começaram de forma discreta, o que dificultou a identificação do problema.

“Foi uma época estressante. Ficamos sem trabalhar por cerca de três anos, e depois tivemos greves consecutivas, então muita coisa estava acontecendo”, explicou.

Na sequência, Andrews detalhou as dificuldades físicas que passaram a surgir no cotidiano.

“Eu não conseguia fazer coisas que normalmente fazia... Eu deixava copos e taças caírem à noite. Parecia que havia algo correndo para cima e para baixo no meu braço em diferentes momentos, e eu pensava que eram os nervos", afirmou.

Antes do diagnóstico, ele acreditava que os sintomas poderiam estar relacionados a nervos comprimidos na região do pescoço ou até mesmo a um possível derrame.

A esposa do ator disse que também começou a perceber mudanças sutis na rotina do marido.

“Levava mais tempo para ele limpar a piscina, o jeito como ele andava… eram pequenas coisas sutis assim, e eu comecei a questionar. Pensei: ‘Tem definitivamente algo errado.’”, contou Erica Tazel.

Ela ainda revelou como reagiu ao receber a confirmação da doença. Segundo a atriz, apesar da gravidade do diagnóstico, o momento trouxe respostas para dúvidas que o casal acumulava havia meses.

“Não houve um suspiro de alívio, mas sim uma certa compreensão do que estava acontecendo”, disse.

“E eu olhei para ele do outro lado da sala e disse: 'Pelo menos agora sabemos o que é, e eu ainda quero ser sua esposa'.”