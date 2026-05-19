Ator da Globo expõe pacto após diagnóstico de câncer cerebral

O ator Pablo Sanábio usou as redes sociais nesta segunda-feira (18), data em que completou 44 anos, para celebrar a nova fase da vida após enfrentar um intenso tratamento contra um tumor cerebral maligno diagnosticado em 2024.

Em um relato emocionante, o artista refletiu sobre superação, gratidão e a decisão de aproveitar a vida de forma mais leve após vencer a doença.

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Na publicação, Pablo agradeceu às pessoas que estiveram ao seu lado durante o período mais difícil.

"Hoje é meu aniversário e sinto de verdade que esse dia abre as portas para uma das fases mais bonitas da minha vida!

Hoje quero agradecer à minha filha, que ilumina absolutamente tudo; à espiritualidade; ao meu irmão; às minhas irmãs da vida, que estão ao meu lado todos os dias;

aos meus amigos queridos; à minha prima; a todas as pessoas que torcem por mim; aos meus médicos e à vida, por tantas possibilidades", escreveu.

Pacto pessoal

Pai de Manuela, de oito anos, fruto do relacionamento com o ex-marido Marcelo Nascimento, o ator contou que decidiu fazer um pacto pessoal após superar o câncer.

"Então fica combinado comigo mesmo: a partir deste aniversário, ser feliz todos os dias possíveis. Celebrar a vida sem esperar grandes motivos.

Aproveitar cada instante. E nunca esquecer o privilégio que é estar aqui, cercado de amor", declarou.

Primeiros sinais

A descoberta da doença aconteceu de maneira inesperada e mudou completamente a rotina do artista. Em entrevista à revista Quem, Pablo relembrou os primeiros sinais que percebeu no fim de agosto de 2024.

"Foi tudo de um dia para o outro. Um dia, no final de agosto do ano passado [2024], eu estava vendo uma mensagem no WhatsApp e, de repente, não consegui entender o teor daquilo. Isso durou uma meia hora e achei também que fosse uma crise de ansiedade, talvez", relatou.

Segundo ele, os sintomas desapareceram temporariamente, mas voltaram no dia seguinte de forma ainda mais preocupante.

"Aí melhorou. No dia seguinte, acordei, tomei café, fui para a academia, tudo certo. Aí falei: 'tenho que ir ao mercado'.

Fui andando e, chegando ao mercado, falei: 'ué, o que eu vim fazer aqui?' Eu não lembrava o que eu tinha ido fazer no mercado", contou.

Ao retornar para casa, o ator percebeu que estava ainda mais confuso. "Quando cheguei, não sabia onde era a escola da Manu, e não sabia como era para pedir um Uber, por exemplo.

Aí tive que ir até o porteiro do condomínio para me ajudar a pedir o Uber para a nossa assistente poder levar a Manu para a escola.

Marcelo estava em casa, numa reunião, e falou: 'amor, vai deitar, você está meio cansado'. Deu uns dois minutos e ele então ouviu um barulho e, quando chegou no quarto, eu estava tendo uma convulsão daquelas bem pesadas", relembrou.

Pablo afirmou que não se recorda da crise convulsiva e que só retomou a consciência já no hospital.

"Depois ele falou para mim que foi uma das imagens mais impactantes da vida dele. Ele achou que naquele momento eu teria morrido ou teria tido algo que fosse me deixar em estado vegetativo.

Não lembro de nada. Lembro só de estar chegando ao hospital. Lá, viram que eu tinha uma lesão no meu cérebro, mas não descobriram o que era porque era uma imagem que não era muito clara", explicou.

Inicialmente, os médicos descartaram um possível AVC, mas os exames continuaram até que a equipe decidiu realizar uma cirurgia para identificar a origem da lesão.

"Mas a imagem não diminuiu, continuou igual. Aí o médico falou: 'vamos ter que abrir a sua cabeça para descobrir o que é'. Isso foi na sexta, e no domingo eu já estava operando. Foi tudo muito rápido.

Tive muita boa sorte de ter os melhores médicos e poder operar num hospital incrível. A lesão inteira foi retirada e, depois de uns 15 dias, saiu a biópsia dizendo que era um glioma entre grau 3 e 4, um tumor maligno. Tive câncer, não tenho mais", afirmou o ator.