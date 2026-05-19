Zé Felipe invade perfil de Virginia e debocha de Vini Jr; veja

O cantor Zé Felipe atiçou os fãs na manhã desta terça-feira (19) após comentar em uma publicação de Virginia Fonseca.

A interação chamou atenção dos seguidores por ter sido interpretada como uma indireta ao pronunciamento feito por Vinícius Júnior ao anunciar o fim do relacionamento com a influenciadora.

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No comentário feito em uma publicação recente da ex-companheira, Zé Felipe escreveu "Bom dia, fica bem kkk".

Entenda

O jogador da Seleção Brasileira havia usado as redes sociais, na tarde de segunda-feira (18), para comunicar oficialmente o término.

Na mensagem, ele fez um balanço sobre o namoro e encerrou o texto com uma frase que rapidamente viralizou entre os fãs.

"Obrigado por tudo! Foi marcante cada momento e aprendizado ao seu lado! Tudo de melhor e sucesso na sua vida! Torcendo por sua felicidade. Agradeço sempre a você por ter dedicado uma parte da sua vida pra mim. Fica bem", escreveu o atleta.

A expressão “fica bem” acabou gerando grande repercussão nas plataformas digitais, principalmente entre internautas que interpretaram que o errado da história foi o próprio atleta.

Após o comentário de Zé Felipe na publicação de Virginia, admiradores do ex-casal passaram a especular uma possível reconciliação entre os dois, que juntos, são pais de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.



































