Mãe de Vini Jr. é exposta ao vivo sobre Virginia: 'Não gostava do namoro'

O comentarista e carnavalesco Milton Cunha deu o que falar nas redes sociais ao comentar publicamente o término entre Virginia Fonseca e Vinícius Júnior.
Durante participação ao vivo no "Globo Esporte", enquanto acompanhava a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, ele acabou revelando um detalhe envolvendo a família do jogador.
????AGORA: Milton Cunha afirma que a mãe de Vini Jr. não gostava do relacionamento dele com Virgínia.— CHOQUEI (@choquei) May 19, 2026
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Por Mariana Morais
postado em 19/05/2026 11:31