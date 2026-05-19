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Mãe de Vini Jr. é exposta ao vivo sobre Virginia: 'Não gostava do namoro'

Milton Cunha deu o que falar ao fazer revelações inéditas sobre a ex-sogra da influenciadora

Mãe de Vini Jr. é exposta ao vivo sobre Virginia: 'Não gostava do namoro' - (crédito: TV Globo)
Mãe de Vini Jr. é exposta ao vivo sobre Virginia: 'Não gostava do namoro' - (crédito: TV Globo)
O comentarista e carnavalesco Milton Cunha deu o que falar nas redes sociais ao comentar publicamente o término entre Virginia Fonseca e Vinícius Júnior.
Durante participação ao vivo no "Globo Esporte", enquanto acompanhava a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, ele acabou revelando um detalhe envolvendo a família do jogador.

Questionado sobre os rumores em torno do fim do relacionamento, Milton afirmou que Fernanda Cristina, mãe do atleta do Real Madrid, não aprovava o romance com Virginia.

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A declaração rapidamente repercutiu nas redes sociais e alimentou ainda mais as especulações sobre os motivos da separação.

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"Acabou. A mãe, sogra, não gostava, não. A mãe de Vini Jr. não era a favor da babado. A gente fazia pergunta, e ela fazia cara de alegoria ainda não entrando na Avenida, sabe?, Que ainda não acendeu... ", disparou Milton Cunha durante a transmissão ao vivo.

Veja o momento da revelação abaixo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 19/05/2026 11:31
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