Mãe de Vini Jr. é exposta ao vivo sobre Virginia: 'Não gostava do namoro'

Questionado sobre os rumores em torno do fim do relacionamento, Milton afirmou que Fernanda Cristina, mãe do atleta do Real Madrid, não aprovava o romance com Virginia.

A declaração rapidamente repercutiu nas redes sociais e alimentou ainda mais as especulações sobre os motivos da separação.

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"Acabou. A mãe, sogra, não gostava, não. A mãe de Vini Jr. não era a favor da babado. A gente fazia pergunta, e ela fazia cara de alegoria ainda não entrando na Avenida, sabe?, Que ainda não acendeu... ", disparou Milton Cunha durante a transmissão ao vivo.

Veja o momento da revelação abaixo: