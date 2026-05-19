Sintomas chocantes que fizeram ator da Globo descobrir tumor cerebral

O aniversário de 44 anos de Pablo Sanábio ganhou um significado ainda mais especial neste ano. Nesta segunda-feira (18), o ator apareceu nas redes sociais celebrando não apenas a chegada de um novo ciclo, mas também a recuperação após enfrentar um câncer no cérebro descoberto em 2024.

Meses antes do diagnóstico, o artista começou a notar alterações incomuns no próprio comportamento, embora inicialmente não imaginasse a gravidade da situação.

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Em conversa com a revista Quem, ele contou que tudo começou de maneira repentina, durante uma atividade comum do dia a dia.

"Foi tudo de um dia para o outro. Um dia, no final de agosto do ano passado [2024], eu estava vendo uma mensagem no WhatsApp e, de repente, não consegui entender o teor daquilo. Isso durou uma meia hora e achei também que fosse uma crise de ansiedade, talvez", relembrou.

Após o episódio, Pablo acreditou que o problema tivesse passado. Porém, na manhã seguinte, novos sinais surgiram e o deixaram confuso.

"Aí melhorou. No dia seguinte, acordei, tomei café, fui para a academia, tudo certo. Aí falei: 'tenho que ir ao mercado'. Fui andando e, chegando ao mercado, falei: 'ué, o que eu vim fazer aqui?' Eu não lembrava o que eu tinha ido fazer no mercado", disse.

A situação se agravou quando ele voltou para casa. O ator relatou que começou a esquecer informações básicas da rotina e teve dificuldade até para realizar tarefas simples.

"Quando cheguei, não sabia onde era a escola da Manu, e não sabia como era para pedir um Uber, por exemplo. Aí tive que ir até o porteiro do condomínio para me ajudar a pedir o Uber para a nossa assistente poder levar a Manu para a escola.

Marcelo estava em casa, numa reunião, e falou: 'amor, vai deitar, você está meio cansado'. Deu uns dois minutos e ele então ouviu um barulho e, quando chegou no quarto, eu estava tendo uma convulsão daquelas bem pesadas", relatou.

Segundo Pablo, ele não guarda lembranças da crise convulsiva e só retomou a consciência ao chegar no hospital.

"Depois ele falou para mim que foi uma das imagens mais impactantes da vida dele. Ele achou que naquele momento eu teria morrido ou teria tido algo que fosse me deixar em estado vegetativo.

Não lembro de nada. Lembro só de estar chegando ao hospital. Lá, viram que eu tinha uma lesão no meu cérebro, mas não descobriram o que era porque era uma imagem que não era muito clara", afirmou.

Embora os médicos tenham descartado um AVC logo no início da investigação, os exames continuaram até a definição do procedimento cirúrgico.

A decisão pela operação aconteceu rapidamente após a lesão permanecer sem alterações.

"Mas a imagem não diminuiu, continuou igual. Aí o médico falou: 'vamos ter que abrir a sua cabeça para descobrir o que é'. Isso foi na sexta, e no domingo eu já estava operando. Foi tudo muito rápido.

Tive muita boa sorte de ter os melhores médicos e poder operar num hospital incrível. A lesão inteira foi retirada e, depois de uns 15 dias, saiu a biópsia dizendo que era um glioma entre grau 3 e 4, um tumor maligno. Tive câncer, não tenho mais", declarou o ator.