Caso Virginia: doenças que podem ser contraídas ao beijar macacos na boca - (crédito: Reprodução/Instagram)

Virginia Fonseca gerou polêmica nas redes sociais nesta terça-feira (19) após publicar registros de uma visita a um santuário privado em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Entre as imagens compartilhadas ao lado de diversos animais, um vídeo específico acabou viralizando: nele, a influenciadora aparece beijando um macaco na boca.

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A cena rapidamente gerou debate entre internautas e levantou questionamentos sobre possíveis riscos à saúde envolvendo esse tipo de contato direto com animais silvestres.

Especialistas costumam alertar que primatas podem transmitir doenças aos seres humanos, já que compartilham diversos micro-organismos semelhantes aos encontrados em pessoas.

Por isso, o contato com saliva de macacos não é considerado totalmente seguro, especialmente em situações que envolvem troca direta de secreções.

Entre os principais riscos associados estão doenças como herpes B, raiva, hepatites, tuberculose, infecções bacterianas e enfermidades gastrointestinais causadas por vírus ou parasitas.

Outro ponto de preocupação envolve as chamadas zoonoses emergentes, doenças capazes de passar de animais para humanos.

Segundo especialistas, a gravidade do risco depende de fatores como a espécie do animal, condições sanitárias do ambiente, estado de saúde do macaco, vacinação e até a existência de pequenas feridas na boca que possam facilitar a transmissão.

Embora nem todo contato resulte necessariamente em infecção, profissionais da área da saúde reforçam que a prática não é recomendada justamente pela possibilidade de contaminação.

O alerta vale inclusive para ambientes controlados, como zoológicos e santuários.

Nesses locais, o contato próximo entre visitantes e primatas costuma ser limitado não apenas para proteger humanos, mas também os próprios animais, já que pessoas podem transmitir doenças como gripe, Covid-19 e herpes simples aos macacos.