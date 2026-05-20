Virginia paga o valor de uma casa para comer carne de camelo em Dubai

Virginia Fonseca deu o que falar nas redes sociais ao mostrar detalhes de uma experiência gastronômica extravagante vivida na última terça-feira (19), em Dubai.

O que mais chamou atenção dos seguidores foi o prato escolhido para o jantar: carne de camelo.

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A influenciadora registrou o momento nos stories do Instagram e revelou surpresa ao se deparar com a refeição exótica. Antes de experimentar, Virginia demonstrou resistência ao ver o prato servido na mesa.

“Gente, que que é isso? Meu amor, desculpa, mas eu acho que não vou não. Acho que não vou dar uma encarada. Parece frango, gente”, comentou.

Apesar da reação inicial, ela decidiu provar a iguaria típica da região e acabou aprovando o sabor da carne.

“É uma costela com o tempero deles. O arroz tem muito gosto de erva, o arroz não dá não”, afirmou ao experimentar a refeição.

Além do prato inusitado, outro detalhe acabou repercutindo entre os internautas: o valor do jantar.

A própria Virginia demonstrou espanto com o custo da experiência, mas quem revelou o preço exato foi sua amiga, Duda Freire.

Também pelos stories, Duda mostrou que o prato com carne de camelo custou 150 mil dirhams dos Emirados Árabes Unidos, valor que corresponde a cerca de R$ 206 mil na cotação atual.

A quantia impressionou seguidores nas redes sociais e gerou comparações com o valor de imóveis simples em algumas regiões do Brasil.











































