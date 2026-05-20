O que é a síndrome de Cushing, distúrbio que acometeu a atriz de Hollywood Amy Schumer - (crédito: Reprodução/Instagram)

Amy Schumer revelou recentemente que foi diagnosticada com Síndrome de Cushing, condição hormonal que pode provocar diversas alterações físicas e metabólicas.

A artista contou que descobriu o problema após perceber comentários recorrentes nas redes sociais sobre o inchaço em seu rosto.

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Conhecida por produções como Descompensada e Meio Grávida, Amy comentou o assunto durante participação no programa “Call Her Daddy”, apresentado por Alex Cooper.

Segundo a atriz, as críticas e observações feitas por internautas acabaram funcionando como um alerta de que algo poderia estar errado com sua saúde.

O rosto inchado é um dos sinais mais conhecidos da síndrome de Cushing, doença causada pelo excesso prolongado de cortisol no organismo. O

hormônio, produzido pelas glândulas suprarrenais, está relacionado ao controle do estresse, metabolismo e funcionamento de diversas funções do corpo.

A condição pode surgir por diferentes motivos. Entre as causas mais comuns estão o uso contínuo de medicamentos corticoides e alterações hormonais provocadas por tumores na hipófise ou nas próprias glândulas suprarrenais.

Além do inchaço facial e do chamado “rosto arredondado”, a síndrome costuma provocar ganho de peso, acúmulo de gordura na região abdominal e na nuca, fraqueza muscular, pressão alta, fadiga constante, alterações emocionais, diabetes e estrias arroxeadas pelo corpo.

O tratamento varia de acordo com a origem do problema. Dependendo do caso, os médicos podem recomendar a redução gradual do uso de corticoides, medicamentos para controlar os níveis de cortisol, procedimentos cirúrgicos e até radioterapia.