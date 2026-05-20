Gominho posa seminu em cliques inéditos após perder 61 kg

As imagens foram feitas em meio às paisagens naturais da região, conhecida pelo encontro entre as dunas do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses e o Oceano Atlântico.

A publicação rapidamente acumulou comentários de fãs, amigos e admiradores exaltando o visual e a presença do apresentador.

“Lindooooo!”, escreveu uma seguidora na publicação. “Que deuso”, comentou outro internauta entre as diversas mensagens deixadas no perfil do apresentador.

As fotos também marcam um novo momento na vida de Gominho .