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SENSUALIZOU!

Gominho posa seminu em cliques inéditos após perder 61 kg

Apresentador curtiu momentos de folga em Atins, no Maranhão

Gominho posa seminu em cliques inéditos após perder 61 kg - (crédito: Record/Instagram)
Gominho posa seminu em cliques inéditos após perder 61 kg - (crédito: Record/Instagram)

Gominho movimentou as redes sociais nesta terça-feira (19) após divulgar fotos em que aparece seminu durante sua passagem por Atins, vila turística localizada nos Lençóis Maranhenses.

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Aproveitando dias de descanso no destino paradisíaco, o comunicador apostou em cliques estilosos e conceituais que rapidamente repercutiram entre os seguidores.

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As imagens foram feitas em meio às paisagens naturais da região, conhecida pelo encontro entre as dunas do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses e o Oceano Atlântico.

A publicação rapidamente acumulou comentários de fãs, amigos e admiradores exaltando o visual e a presença do apresentador.

“Lindooooo!”, escreveu uma seguidora na publicação. “Que deuso”, comentou outro internauta entre as diversas mensagens deixadas no perfil do apresentador.

As fotos também marcam um novo momento na vida de Gominho.
 
Recentemente, o famoso perdeu cerca de 61 kg após adotar uma rotina intensa de exercícios e acompanhamento médico, incluindo o uso do medicamento Mounjaro.
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 20/05/2026 11:09
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