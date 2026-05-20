Gominho posa seminu em cliques inéditos após perder 61 kg

Gominho movimentou as redes sociais nesta terça-feira (19) após divulgar fotos em que aparece seminu durante sua passagem por Atins, vila turística localizada nos Lençóis Maranhenses.
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Aproveitando dias de descanso no destino paradisíaco, o comunicador apostou em cliques estilosos e conceituais que rapidamente repercutiram entre os seguidores.
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Por Mariana Morais
postado em 20/05/2026 11:09