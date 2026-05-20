Luana Piovani rasga o verbo após beijo polêmico de Virginia em macaco

Luana Piovani usou as redes sociais nesta quarta-feira (20) para comentar uma série de assuntos que dominaram as discussões no Brasil nos últimos dias.
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Em tom de indignação, a atriz criticou desde questões políticas até temas envolvendo celebridades, incluindo o fim do relacionamento entre Virginia Fonseca e Vinícius Júnior.
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Durante o desabafo, Luana comentou a repercussão do comunicado publicado pelo jogador após o término e ironizou a mensagem divulgada por ele.
“A outra, coitada, recebeu uma mensagem que parecia um 'obrigado pelos seus serviços prestados' no fim do namoro”, disparou.
Na sequência, Piovani também citou a polêmica envolvendo Virginia em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.
A influenciadora virou alvo de debates nas redes após publicar um vídeo beijando um macaco na boca, situação que acabou gerando ataques racistas direcionados a Vinícius Júnior por parte de alguns internautas.
Incomodada com toda a repercussão, Luana demonstrou espanto com o episódio.
“Recebi isso tudo ontem, aí ela vai lá e faz um vídeo com um macaco. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo com o mundo?”, comentou a atriz.
Além das críticas ao universo das celebridades, Luana Piovani aproveitou o momento para chamar atenção para problemas sociais e questões envolvendo povos originários no Brasil.
A artista lamentou a falta de mobilização diante de situações consideradas graves.
“Tanta coisa pra gente se preocupar, os povos originários sendo dizimados na Bahia e no Mato Grosso, ninguém faz nada [...] É um monte de coisa séria junto com um monte de coisa bizarra de grotesca, fútil, rasa, e aí o caldeirão brasileiro fica fazendo essa sopa toda junta”, concluiu.
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