Felipe Neto detona Globo por contrato com Virginia para a Copa

Felipe Neto deu o que falar nas redes sociais na noite desta quinta-feira (21) ao comentar sua decisão de não acompanhar a próxima Copa do Mundo pela Globo.
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A manifestação foi feita no X, antigo Twitter, e rapidamente gerou repercussão entre os internautas por conta de uma possível cutucada à influenciadora Virginia Fonseca.
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“Essa vai ser a primeira Copa do Mundo da minha vida que não vou ver na Globo. Já tinha me perdido pelo time montado, as outras emissoras estão mais fortes”, escreveu o influenciador.
Em seguida, ele voltou a criticar a emissora ao mencionar uma contratação recente ligada à cobertura do torneio.
“Agora com a tigrinha [apelido de Virginia nas redes] na cobertura, sem chance. E sinto que tem muita gente nesse bonde”, acrescentou.
A publicação foi interpretada por usuários da plataforma como uma referência a Virginia Fonseca, anunciada para participar da cobertura da Copa do Mundo nos bastidores do programa Domingão com Huck.
A fala de Felipe dividiu opiniões nas redes sociais. “A tigrinha vai participar num programa de entretenimento (Domingão), não na cobertura esportiva/jornalística. Estará isolada num programa só”, argumentou uma usuária.
Outros aproveitaram para rebater o posicionamento do influenciador com ironias. “Pra quem ganhou tanto dinheiro com bet, chamar alguém de tigrinha é bem engraçado”, comentou outro perfil.
Também houve quem aproveitasse a discussão para criticar a estratégia da Globo em tentar dialogar com o público mais jovem.
“A Globo erra muito a mão quando tenta se aproximar do jovem. Fica parecendo aquele tio de 50 anos se achando o playboyzão paquerando meninas com a metade da idade dele”, comparou um internauta.
Entre os comentários, alguns usuários ainda afirmaram concordar com a decisão do influenciador. “Vou fazer o mesmo que você”, declarou mais um seguidor.
Essa vai ser a primeira Copa do Mundo da minha vida que não vou ver na Globo.
Já tinha me perdido pelo time montado, as outras emissoras estão mais fortes. Agora com a tigrinha na cobertura, sem chance.
E sinto q tem MUITA gente nesse bonde.— Felipe Neto ???? (@felipeneto) May 22, 2026
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