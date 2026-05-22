Felipe Neto detona Globo por contrato com Virginia para a Copa - (crédito: Reprodução/Instagram)

Felipe Neto deu o que falar nas redes sociais na noite desta quinta-feira (21) ao comentar sua decisão de não acompanhar a próxima Copa do Mundo pela Globo.

A manifestação foi feita no X, antigo Twitter, e rapidamente gerou repercussão entre os internautas por conta de uma possível cutucada à influenciadora Virginia Fonseca.

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“Essa vai ser a primeira Copa do Mundo da minha vida que não vou ver na Globo. Já tinha me perdido pelo time montado, as outras emissoras estão mais fortes”, escreveu o influenciador.

Em seguida, ele voltou a criticar a emissora ao mencionar uma contratação recente ligada à cobertura do torneio.

“Agora com a tigrinha [apelido de Virginia nas redes] na cobertura, sem chance. E sinto que tem muita gente nesse bonde”, acrescentou.

A publicação foi interpretada por usuários da plataforma como uma referência a Virginia Fonseca, anunciada para participar da cobertura da Copa do Mundo nos bastidores do programa Domingão com Huck.

A fala de Felipe dividiu opiniões nas redes sociais. “A tigrinha vai participar num programa de entretenimento (Domingão), não na cobertura esportiva/jornalística. Estará isolada num programa só”, argumentou uma usuária.

Outros aproveitaram para rebater o posicionamento do influenciador com ironias. “Pra quem ganhou tanto dinheiro com bet, chamar alguém de tigrinha é bem engraçado”, comentou outro perfil.

Também houve quem aproveitasse a discussão para criticar a estratégia da Globo em tentar dialogar com o público mais jovem.

“A Globo erra muito a mão quando tenta se aproximar do jovem. Fica parecendo aquele tio de 50 anos se achando o playboyzão paquerando meninas com a metade da idade dele”, comparou um internauta.

Entre os comentários, alguns usuários ainda afirmaram concordar com a decisão do influenciador. “Vou fazer o mesmo que você”, declarou mais um seguidor.