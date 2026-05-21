Crise de mania: o que é o sintoma da doença diagnosticada em Andressa Urach

Andressa Urach contou nesta quarta-feira (20) que decidiu retomar o casamento com Flávio Giglioli após um período de separação marcado por conflitos e instabilidade emocional.
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Ao falar sobre o assunto, a influenciadora revelou que o rompimento aconteceu durante um episódio de mania, quadro associado ao Transtorno Bipolar, condição da qual ela possui diagnóstico.
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Em entrevista ao Portal LeoDias, Andressa afirmou que está buscando acompanhamento profissional para compreender melhor o que vem enfrentando nas últimas semanas.
“Nas últimas semanas, eu tive um episódio de mania. Estou buscando ajuda, fazendo acompanhamento psicológico e tentando entender melhor tudo o que está acontecendo comigo”, disse ao portal LeoDias.
A influenciadora também relatou que a crise provocou reações intensas durante uma discussão no relacionamento.
“Em meio à dor das emoções, acabei quebrando apartamento, o carro, por causa de mentira, mas escolhi perdoar”, disse.
Apesar do período turbulento, Andressa afirmou que ela e o marido decidiram recomeçar a relação e continuar trabalhando juntos.
Bipolaridade: o que é e quais são seus sintomas
O episódio voltou a chamar atenção para as características do Transtorno Bipolar, condição psiquiátrica marcada por alterações intensas de humor, comportamento e níveis de energia.
Uma das fases mais conhecidas da doença é a mania, estado que pode provocar euforia exagerada, aumento da disposição, fala acelerada, pensamentos agitados e impulsividade.
Durante crises maníacas, algumas pessoas também apresentam redução da necessidade de sono, atitudes de risco, gastos impulsivos e irritabilidade intensa.
Em situações mais graves, podem surgir sintomas psicóticos, como delírios e alucinações.
Além da mania, o transtorno costuma incluir episódios depressivos, caracterizados por tristeza profunda, desânimo persistente, fadiga, perda de interesse em atividades do cotidiano e mudanças no apetite e no sono.
Há ainda casos de hipomania, considerada uma manifestação mais leve da mania.
Os sintomas variam de acordo com cada paciente, tanto em intensidade quanto em frequência.
O diagnóstico deve ser realizado por um psiquiatra, e o tratamento normalmente envolve acompanhamento psicológico e uso de medicamentos estabilizadores de humor.
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