Cantora famosa cai no choro ao descobrir remissão do câncer

Jessie J compartilhou um momento de grande emoção com os fãs nesta quinta-feira (21) ao revelar que entrou em remissão do câncer de mama.
A artista, de 38 anos, publicou um vídeo gravado no hospital logo após receber o resultado dos exames e contou que a notícia provocou uma forte reação emocional.
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Por Mariana Morais
postado em 22/05/2026 12:04