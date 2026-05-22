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SAÚDE!

Cantora famosa cai no choro ao descobrir remissão do câncer

Popstar usou as redes sociais para compartilhar a notícia com o público

Cantora famosa cai no choro ao descobrir remissão do câncer - (crédito: Instagram)
Cantora famosa cai no choro ao descobrir remissão do câncer - (crédito: Instagram)
Jessie J compartilhou um momento de grande emoção com os fãs nesta quinta-feira (21) ao revelar que entrou em remissão do câncer de mama.
A artista, de 38 anos, publicou um vídeo gravado no hospital logo após receber o resultado dos exames e contou que a notícia provocou uma forte reação emocional.

“Os resultados chegaram e eu estou sem câncer. Solucei durante horas e depois exalei pela primeira vez num ano”, escreveu a cantora na legenda da publicação.

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Nas imagens divulgadas nas redes sociais, Jessie aparece comentando a ansiedade antes da realização dos exames de acompanhamento.

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Apesar do alívio com o resultado, ela contou que ainda precisaria passar por outros procedimentos clínicos.

“Eu voltei para meu check-up anual, na realidade eu estou me cagando, não vou mentir. Eles me disseram que não tinha contraste, mas eu acho que, baseado nisso, terei que ir para minha ressonância magnética fingindo que não sou claustrofóbica”, relatou.

A artista também explicou, de forma descontraída, como funciona a ressonância magnética realizada na região das mamas.

“Se ainda não teve uma ressonância magnética no peito, você precisa deitar de bruços e colocar seus braços para cima como o Superman. E talvez eu precise ter um balde maior desta vez para esse grande velho…”, brincou enquanto apontava para o seio direito.

Jessie J tornou público o diagnóstico de câncer de mama em 2025. Segundo a cantora, a descoberta precoce da doença foi fundamental para que o tratamento pudesse acontecer de maneira menos agressiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 22/05/2026 12:04
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