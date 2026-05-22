Aos berros, ex-BBB Lumena sofre crise e assusta colegas em reality

Ex-BBB Lumena tem crise aos berros em reality e produção toma atitude - (crédito: Reprodução/X)

Os participantes do reality "Impulsiona House 2.0" viveram momentos de tensão durante a madrugada da última quinta-feira (21).

A ex-BBB Lumena Aleluia protagonizou uma situação que preocupou os colegas de confinamento após apresentar sinais de um possível episódio de crise de pânico.

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Imagens que passaram a circular nas redes sociais nesta sexta-feira (22) mostram parte do elenco reunido na sala da casa enquanto Lumena tenta acessar o espaço reservado para contato com a produção, ambiente semelhante ao confessionário do Big Brother Brasil.

Pouco depois, a influenciadora aparece bastante abalada, respirando com dificuldade e gritando, o que rapidamente mobilizou os demais participantes.

Entre eles estava o influenciador Tokinho, que correu para prestar auxílio. “Calma, amiga. Calma, calma”, disse ele enquanto tentava tranquilizá-la.

Na sequência, a transmissão foi interrompida e as câmeras passaram a exibir outro cômodo da casa. Até o momento, nem a produção do programa nem a equipe de Lumena se pronunciaram oficialmente sobre o ocorrido.

Apesar do susto, a ex-BBB voltou a aparecer normalmente na transmissão ao vivo realizada durante a madrugada. Nas imagens, ela conversava com outros confinados e discutia estratégias do jogo.