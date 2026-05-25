Luciano Huck se defende após polêmica sobre Bolsa Família

Luciano Huck comanda o Domingão com Huck na TV Globo, além de atuar como empresário e filantropo. - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Após uma fala sobre o Bolsa Família repercutir nas redes sociais, Luciano Huck decidiu se manifestar publicamente para esclarecer o assunto.

O apresentador comentou a polêmica neste domingo (24), depois que trechos de sua participação no 5º Fórum Esfera, realizado no Guarujá, em São Paulo, passaram a circular na internet.

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Casado com Angélica e dono de uma fortuna estimada em mais de R$ 1 bilhão, Huck afirmou que suas declarações foram compartilhadas de maneira descontextualizada e negou qualquer posicionamento contrário a programas de assistência social.

Segundo ele, a fala aconteceu durante um encontro fechado e não em entrevista ou conteúdo publicado oficialmente por suas redes.

“Tive uma fala em um evento fechado, tá? Fora do Domingão, não era nas minhas redes sociais, não foi uma entrevista que eu dei. E um trecho dessa fala acabou circulando meio fora de contexto. Em alguns cortes, dá a entender que eu seria contra programas de proteção social. Isso não é verdade”, explicou.

Campeã do 'BBB 26' rebate informações de Luciano Huck e apresenta dados que mostram os benefícios do Bolsa Família

A repercussão do tema ganhou ainda mais força após Ana Paula Renault usar as redes sociais para rebater o debate em torno do programa social.

A campeã do "Big Brother Brasil" compartilhou dados sobre o Bolsa Família e afirmou que o benefício costuma ser interpretado de forma equivocada por parte da população.

“O Bolsa Família talvez seja uma das políticas públicas mais mal interpretadas do Brasil. Durante anos, repetiram a ideia cruel de que o brasileiro recebe o benefício e ‘se acomoda’. Mas os dados contam outra história. Um estudo da FGV mostrou que, em dez anos, mais de 60% dos beneficiários conseguiram deixar o Bolsa Família.

Entre os jovens que eram adolescentes quando recebiam o benefício, esse número passa de 70%, gente. Ou seja: os filhos do Bolsa Família, em grande parte, não continuam no Bolsa Família. E você pode pesquisar isso, viu?”, declarou.

Em outra publicação, Ana Paula reforçou a defesa de políticas de proteção social e criticou discursos que associam o programa à acomodação financeira.

“Criticar o Bolsa Família como se ele produzisse acomodação é ignorar evidência, ignorar desigualdade e, sobretudo, ignorar o Brasil real.

O Brasil não precisa de menos proteção social. Precisa é de mais escola, mais emprego decente, mais qualificação, mais creche, mais oportunidade e menos preconceito fantasiado de opinião econômica”, declarou a famosa.