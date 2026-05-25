Apresentadora interrompe matéria para detonar Deolane: 'Presidiária'

A repercussão envolvendo a prisão de Deolane Bezerra ganhou um novo capítulo nas redes sociais após uma declaração feita por Joana Treptow durante o Jornal da Gazeta.

A jornalista virou assunto entre internautas depois de comentar ao vivo a detenção da advogada, investigada por lavagem de dinheiro e suposta associação ao PCC (Primeiro Comando da Capital).

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O comentário que provocou maior repercussão aconteceu no momento em que Joana noticiava o caso. Ao citar Deolane durante a transmissão, a apresentadora detonou:

"Uma reflexão: a palavra 'influenciadora' passou a ser usada para pessoas que trabalham na internet, e de certa forma, inspiram outras pessoas.

Pelo que a polícia apurou, essa mulher de fato trabalhava com a internet, mas não de forma inspiradora. Agora a gente pode parar de chamá-la de influenciadora e começar a chamá-la de presidiária".

A fala rapidamente viralizou nas plataformas digitais e dividiu opiniões.

Enquanto alguns usuários elogiaram a postura direta da jornalista, outros classificaram o comentário como excessivo e inadequado, principalmente pelo fato de o processo ainda estar em andamento.

Notícia nacional

A prisão da influenciadora dominou os principais noticiários televisivos do país nos últimos dias.

O programa "Fantástico", exibido neste domingo (24), apresentou imagens inéditas da operação policial realizada na casa de Deolane.

As gravações mostram agentes fortemente armados entrando na residência usando balaclavas e armamento pesado.

Em seguida, Deolane aparece deixando o quarto vestindo pijama e com as mãos levantadas, aparentemente sem entender a movimentação no imóvel.

Após a exibição das imagens na televisão, Daniele Bezerra, irmã de Deolane, se manifestou nas redes sociais criticando tanto a condução da operação quanto a divulgação das cenas na mídia.

Segundo ela, a situação foi transformada em “espetáculo”.

"Eu pensei muito antes de gravar esse vídeo, mas eu sei que vocês estão esperando um posicionamento diante de tudo o que passou hoje na TV. O doutor Aury [advogado de Deolane] já fez os esclarecimentos jurídicos pertinentes e a única coisa que eu tenho pra falar é sobre o espetáculo.

Invadiu uma casa com fuzis para prender uma mulher dormindo diante de uma criança e ainda transformar isso em entretenimento televisivo não é Justiça", iniciou a advogada.

Na sequência, Daniele afirmou que houve abuso na exposição da irmã e citou princípios constitucionais ao defender a influenciadora.

"Nunca vai ser Justiça, além de uma exposição vexatória, é um abuso. A Constituição Federal, a declaração de direitos humanos, a presunção de inocência. Você pode até não gostar da Deolane, mas concordar...", completou Daniele Bezerra.