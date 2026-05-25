Vídeo de Ana Paula rebatendo Luciano Huck atinge 12 milhões de views

A repercussão do vídeo publicado por Ana Paula Renault em defesa do Bolsa Família disparou nas redes sociais e alcançou números expressivos em poucas horas.

A gravação, divulgada após declarações de Luciano Huck sobre o programa social, ultrapassou a marca de 12 milhões de visualizações no Instagram em menos de 16 horas no ar.

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Além do alcance elevado, a publicação também registrou forte engajamento na plataforma de Mark Zuckerberg.

O conteúdo recebeu mais de 1,2 milhão de curtidas, acumulou 207 mil republicações e passou dos 102 mil compartilhamentos.

A aba de comentários também foi tomada por reações favoráveis à jornalista, reunindo mais de 84 mil mensagens.

Entre os comentários, muitos usuários elogiaram Ana Paula por utilizar sua visibilidade digital para divulgar informações baseadas em pesquisas e estudos sobre o programa de transferência de renda.

Parte dos internautas também criticou as falas feitas por Luciano Huck durante uma palestra realizada no Guarujá, no litoral de São Paulo.

A discussão começou após o apresentador afirmar que o Bolsa Família “não quebra o ciclo de pobreza” e dizer ainda que beneficiários encontrariam “atalhos” para continuar inseridos na política social.

As declarações provocaram debate nas redes e motivaram a resposta da ex-participante do "Big Brother Brasil".

Ao comentar o tema, Ana Paula citou pesquisas da Fundação Getulio Vargas para rebater a ideia de que o programa estimularia acomodação entre os beneficiários.

“O Bolsa Família talvez seja uma das políticas públicas mais mal interpretadas do Brasil. Durante anos, repetiram a ideia cruel de que o brasileiro recebe o benefício e ‘se acomoda’. Mas os dados contam outra história.

Um estudo da FGV mostrou que, em dez anos, mais de 60% dos beneficiários conseguiram deixar o Bolsa Família. Entre os jovens que eram adolescentes quando recebiam o benefício, esse número passa de 70%, gente.

Ou seja: os filhos do Bolsa Família, em grande parte, não continuam no Bolsa Família. E você pode pesquisar isso, viu?”, declarou.

Em outro trecho publicado nas redes sociais, a jornalista defendeu o fortalecimento de políticas públicas e afirmou que o debate sobre assistência social ainda é marcado por preconceitos.

“Criticar o Bolsa Família como se ele produzisse acomodação é ignorar evidência, ignorar desigualdade e, sobretudo, ignorar o Brasil real.

O Brasil não precisa de menos proteção social. Precisa é de mais escola, mais emprego decente, mais qualificação, mais creche, mais oportunidade e menos preconceito fantasiado de opinião econômica.”, explicou.

Levantamento desenvolvido pela FGV em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social mostrou que 70% dos adolescentes pertencentes a famílias beneficiadas pelo Bolsa Família em 2014 deixaram o programa nos anos seguintes.

O estudo também apontou que 60,68% de todos os beneficiários cadastrados naquele período já haviam saído da política social até 2025.

Entre adolescentes de 11 a 14 anos, o índice chegou a 68,8%, enquanto entre jovens de 15 a 17 anos alcançou 71,25%.

Segundo os pesquisadores, a educação aparece como principal fator relacionado à saída do benefício.

Os dados revelam ainda que 52,67% dos adolescentes de 15 a 17 anos que recebiam o auxílio em 2014 também deixaram o Cadastro Único, sistema que reúne famílias de diferentes faixas de renda.

Entre eles, 28,4% possuem emprego formal atualmente. Já entre os beneficiários que tinham de 11 a 14 anos à época, 46,95% saíram do CadÚnico e 19,10% mantêm vínculo empregatício formal em 2025.