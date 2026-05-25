FALOU MESMO!

Luana Piovani expõe 'hipocrisia' de Luciano Huck e o compara a Neymar e Virginia

Atriz usou as redes sociais para criticar as declarações recentes do apresentador sobre o Bolsa Família

Luana Piovani expõe 'hipocrisia' de Luciano Huck e o compara a Neymar e Virginia - (crédito: TV Globo)
Luana Piovani usou as redes sociais para criticar duramente Luciano Huck após a polêmica envolvendo declarações do comunicador sobre o Bolsa Família.

A atriz acusou o apresentador de manter discursos diferentes dependendo do público com quem está falando e ainda associou o nome dele a outras celebridades frequentemente envolvidas em controvérsias, como Virginia Fonseca e Neymar.

A reação de Luana aconteceu depois que Huck participou de um fórum em São Paulo e afirmou que a concentração de recursos no Bolsa Família não estimularia a mobilidade social.

Durante a fala, o apresentador também sugeriu que parte dos beneficiários buscaria “atalhos” para permanecer no programa por longos períodos, declaração contestada por estudos sobre o tema.

Indignada com a repercussão do assunto, Piovani criticou o posicionamento do apresentador.

“Parabéns, Brasilzão! Olha as coisas incríveis que vocês andam produzindo. Aí a gente tem um apresentador de televisão que enche a burra de dinheiro, para não dizer outra coisa, vendendo também bet para tirar o teu dinheiro, porque o dele ninguém toca.

E ele faz o favor de ter um discurso no programa e outro discurso quando está do lado dos amigo bilionário dele”, afirmou Luana em um vídeo compartilhado nas redes sociais.

Durante o desabafo, a atriz também citou polêmicas recentes envolvendo Virginia Fonseca e Neymar Jr. para argumentar que grandes figuras da mídia e do entretenimento fariam parte do mesmo círculo de influência.

“Agora, o que que eu quero dizer com tudo isso? Que essa galera, gente, é tudo amiga, viu? O apresentador é amigo da influencer, que é amigo do jogador. É tudo saco da mesma farinha. Vocês estão entendendo, gente? Que é tudo farinha do mesmo saco? Vocês estão entendendo?”, pontuou.

Na sequência, Luana voltou a questionar a relação entre celebridades e publicidade ligada às chamadas “bets”, afirmando que considera contraditório lucrar com esse mercado enquanto se critica a população de baixa renda beneficiada por programas sociais.

“E aí vocês vêm pousar de indignados para mim? Ah, por favor, gente. Vocês que fazem essas pessoas poderosas. Por que que ele está de dono do domingo brasileiro? Por que que vocês ainda assistem o que a Rede Globo oferece sem ser dramaturgia?”.

Ao concluir o vídeo, a atriz responsabilizou o público pela força e influência dessas personalidades na mídia brasileira.

“Vocês que fazem essas pessoas poderosas. Por que que ele está de dono do domingo brasileiro? Porque vocês ainda assistem”, afirmou a atriz.

 

Ana Paula rebate Luciano Huck e expõe dados impactantes sobre Bolsa Família

As declarações de Luciano Huck sobre o Bolsa Família provocaram forte repercussão neste domingo (24) e motivaram uma resposta pública de Ana Paula Renault.
A jornalista e campeã do 'BBB 26' criticou o posicionamento do apresentador e defendeu a importância do programa social diante da realidade econômica do país.

Durante participação em uma palestra, Huck afirmou que o Bolsa Família “não quebra o ciclo de pobreza” e declarou que alguns beneficiários “criam atalhos” para continuar inseridos na política de assistência.

A fala repercutiu negativamente nas redes sociais e acabou contestada por Ana Paula, que utilizou estudos recentes para rebater a análise feita pelo comunicador.

Ao se posicionar, a jornalista argumentou que existe uma interpretação distorcida sobre o programa e destacou números relacionados à saída de famílias do benefício ao longo dos anos.

“O Bolsa Família talvez seja uma das políticas públicas mais mal interpretadas do Brasil. Durante anos, repetiram a ideia cruel de que o brasileiro recebe o benefício e ‘se acomoda’. Mas os dados contam outra história. Um estudo da FGV mostrou que, em dez anos, mais de 60% dos beneficiários conseguiram deixar o Bolsa Família.

Entre os jovens que eram adolescentes quando recebiam o benefício, esse número passa de 70%, gente. Ou seja: os filhos do Bolsa Família, em grande parte, não continuam no Bolsa Família. E você pode pesquisar isso, viu?”, declarou.

Na sequência, Ana Paula também afirmou que o debate sobre assistência social costuma ignorar fatores estruturais ligados à desigualdade brasileira.

Para ela, o país deveria ampliar oportunidades de acesso à educação e emprego, em vez de tratar políticas públicas com preconceito.

“Criticar o Bolsa Família como se ele produzisse acomodação é ignorar evidência, ignorar desigualdade e, sobretudo, ignorar o Brasil real.

O Brasil não precisa de menos proteção social. Precisa é de mais escola, mais emprego decente, mais qualificação, mais creche, mais oportunidade e menos preconceito fantasiado de opinião econômica.”, explicou.

As críticas direcionadas ao apresentador ganharam força principalmente entre internautas que defenderam o programa nas redes sociais.

Parte dos comentários apontou que Huck teria feito as declarações sem considerar pesquisas recentes sobre mobilidade social entre beneficiários.

Dados divulgados pela Fundação Getulio Vargas em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social mostram que a maioria dos adolescentes vinculados ao Bolsa Família em 2014 deixou o programa ao longo da última década. Segundo o levantamento, 70% desse grupo não depende mais do benefício.

O estudo aponta ainda que, considerando todas as idades, 60,68% das pessoas que recebiam o auxílio em 2014 saíram do programa até 2025.

Entre adolescentes de 11 a 14 anos, o índice chegou a 68,8%, enquanto na faixa entre 15 e 17 anos alcançou 71,25%. Os pesquisadores atribuem principalmente à educação o avanço registrado nesses números.

Outro dado apresentado revela que 52,67% dos jovens de 15 a 17 anos que estavam no Bolsa Família em 2014 também deixaram o Cadastro Único, sistema que reúne famílias de diferentes níveis de renda.

Entre eles, 28,4% possuem emprego formal atualmente. Já no grupo que tinha entre 11 e 14 anos à época, 46,95% saíram do CadÚnico, e 19,10% têm hoje carteira assinada.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

postado em 25/05/2026 11:36
