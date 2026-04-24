Tadeu Schmidt revela se é safado e detalha intimidade com a esposa - (crédito: Multishow)

Um dos momentos mais comentados do "BBB 26" ganhou um novo capítulo no especial “Big Show: O Reencontro”, exibido pelo Multishow.

A interação entre Tadeu Schmidt e Juliano Floss voltou à tona e rendeu uma resposta bem-humorada do apresentador ao vivo.

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A história começou ainda dentro do reality, durante um Paredão surpresa no fim de março, quando Juliano votou sem camisa e recebeu um elogio de Tadeu.

Em tom de brincadeira, o dançarino reagiu chamando o apresentador de “safado”. Dias depois, o jornalista devolveu o apelido durante outra formação de berlinda, deixando o público em polvorosa.

No reencontro exibido na quarta-feira (22), um fã presente na plateia decidiu ir além e perguntou diretamente se Tadeu era mesmo “safado”.

Sem fugir da provocação, o apresentador respondeu com naturalidade:

"Safado é palavra que a gente usa lá em casa, inclusive. Quando eu ligo pra minha mulher e ela atende no carro, ela já fala logo assim 'mozão, não pode falar safadeza porque tem mais gente no carro', porque senão liga e a gente já começa a falar".

A declaração arrancou reações imediatas do público. Enquanto Tadeu ainda desenvolvia a história, foi interrompido por Ana Clara, que entrou na brincadeira:

"Para, Tadeu, você é o pai do Brasil, não pode falar essas coisas". O apresentador, no entanto, não parou e rebateu: "Se não fizesse safadeza, não era o pai", provocando risadas gerais na plateia.