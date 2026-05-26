Andressa Urach faz cirurgia para recuperar 'virgindade anal' e expõe reação do marido - (crédito: Reprodução/Instagram)

Enquanto se recupera de um lifting facial, Andressa Urach voltou a repercutir nas redes sociais ao comentar detalhes sobre uma cirurgia íntima realizada recentemente.

O procedimento, apelidado por internautas de “virgindade anal”, foi explicado pela influenciadora, que afirmou enxergar resistência do público quando o tema envolve sexualidade feminina.

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Aos 38 anos, Andressa contou que a decisão partiu de questões relacionadas à autoestima e à própria vida sexual.

Para ela, procedimentos estéticos tradicionais são tratados com naturalidade, enquanto cirurgias ligadas à sexualidade ainda geram estranhamento.

“Peito, bunda e harmonização virou normal. Agora fala de sexo pra ver. Parece que matei alguém. As pessoas conseguem aceitar qualquer procedimento estético, menos quando envolve sexualidade feminina”, declarou.

Segundo a influenciadora, a reação das pessoas próximas também evidenciou esse desconforto. Ela revelou que até o marido, Flávio Giglioli, ficou surpreso ao saber da decisão.

“Quando falei da cirurgia, meu marido [Flávio Giglioli] ficou me olhando sem acreditar e começou a rir. As pessoas vivem falando do corpo da mulher, mas travam quando ela fala de sexo sem vergonha. Parece que o assunto deixa todo mundo em pane”, afirmou.

Andressa ainda destacou que o pós-operatório exigiu atenção intensa e acompanhamento médico cuidadoso. “É uma cirurgia extremamente sensível e que exige muita responsabilidade.”

Além da cirurgia íntima, a influenciadora também passou recentemente por mudanças estéticas no rosto após realizar um lifting facial.

Apesar disso, ela garante que hoje encara os procedimentos de forma diferente da que via no passado.

“Nunca tive paciência pra fingir que não faço procedimento. Tem muita mulher que faz e depois finge naturalidade. Hoje faço as coisas porque eu quero, não pra tentar agradar ninguém. As pessoas gostam da fantasia, mas não gostam quando a mulher fala a verdade”, concluiu.