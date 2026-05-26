Ator da Globo se pronuncia após ser acusado de agredir funcionário com tacos e bolas de sinuca

Ator da Globo se pronuncia após ser acusado de agredir funcionário com taco e bolas de sinuca - (crédito: Reprodução/Instagram)

A equipe de Marcelo Faria se pronunciou publicamente após a repercussão de informações envolvendo um suposto desentendimento entre o ator e um funcionário em uma mansão localizada no Rio de Janeiro.

Em nota enviada à imprensa nesta segunda-feira (25), a assessoria negou de forma contundente qualquer participação do artista no caso.

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O esclarecimento foi encaminhado à colunista Fábia Oliveira depois que detalhes de um boletim de ocorrência antigo voltaram a circular nas redes sociais e passaram a ser associados a um possível processo judicial.

Segundo a equipe do ator, as acusações divulgadas não têm fundamento e não correspondem à realidade.

Ainda de acordo com o comunicado, Marcelo não possui qualquer vínculo com o imóvel citado atualmente, já que a residência teria sido vendida há cerca de três anos.

“Essa informação não procede de nenhuma maneira. Marcelo vendeu essa residência há cerca de três anos e não possui qualquer relação com reforma no imóvel mencionado. Portanto, trata-se de uma acusação caluniosa”, afirmou a assessoria.

As informações sobre o suposto episódio foram divulgadas inicialmente pelo colunista Alessandro Lo-Bianco, que relatou que o caso teria acontecido em 2023.

Conforme a publicação, um trabalhador registrou ocorrência na Delegacia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, alegando ter sido vítima de agressões físicas, ofensas e arremesso de objetos durante uma discussão.

O suposto conflito teria ocorrido em uma casa localizada em São Conrado, na zona sul carioca, e teria começado após uma reclamação envolvendo materiais de obra deixados sobre uma mesa de sinuca.

Segundo o relato atribuído ao funcionário, ele negou ser responsável pela situação, o que teria provocado um aumento da tensão.

A versão apresentada ao colunista aponta ainda que objetos como tacos, bolas de bilhar, baldes de tinta e lixas teriam sido arremessadas contra o funcionário durante o desentendimento.

Segundo o colunista, o funcionário deixou de se manifestar formalmente ao longo da tramitação, fazendo com que o processo fosse arquivado.