Casal famoso da Globo abre intimidade e revela lugar inusitado onde faz amor

Durante uma campanha especial de Dia dos Namorados, a apresentadora Sabrina Sato e o ator Nicolas Prattes falaram abertamente sobre a rotina do casamento e revelaram como fazem para preservar momentos de intimidade em meio aos compromissos profissionais.
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Juntos há cerca de um ano, os dois contaram que, apesar da correria entre trabalhos em São Paulo e Rio de Janeiro, procuram manter o relacionamento como prioridade.
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Segundo o casal, até mesmo dentro de casa existe um “ponto secreto” reservado para os encontros a dois.
Em tom descontraído, Sabrina revelou que o closet acabou virando o espaço escolhido para esses momentos.
“Aí a gente combina assim: ‘Ó, chegou tal hora, vamos combinar de se encontrar tal hora no closet”, contou a apresentadora aos risos.
Nicolas entrou na brincadeira e comentou a dinâmica do casal de forma bem-humorada. “Estou chegando, estou chegando, é agora!”, disse o ator, enquanto ria da situação.
A artista ainda destacou o esforço dos dois para fazer a relação funcionar diante da rotina intensa.
“E os dois fazem de tudo para acontecer, porque a gente fica em um vai e vem, tipo de São Paulo e Rio… A gente se esforça muito para o nosso relacionamento dar certo”, afirmou.
Sabrina Sato e Nicolas Prattes oficializaram a união em janeiro de 2025, em uma cerimônia realizada na Fazenda Boa Vista.
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