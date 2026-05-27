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Casal famoso da Globo abre intimidade e revela lugar inusitado onde faz amor

Agenda lotada e privacidade: famosos contam como conciliam o romance com a rotina corrida

Casal famoso da Globo abre intimidade e revela lugar inusitado onde faz amor - (crédito: Reprodução/Instagram)
Casal famoso da Globo abre intimidade e revela lugar inusitado onde faz amor - (crédito: Reprodução/Instagram)

Durante uma campanha especial de Dia dos Namorados, a apresentadora Sabrina Sato e o ator Nicolas Prattes falaram abertamente sobre a rotina do casamento e revelaram como fazem para preservar momentos de intimidade em meio aos compromissos profissionais.

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Juntos há cerca de um ano, os dois contaram que, apesar da correria entre trabalhos em São Paulo e Rio de Janeiro, procuram manter o relacionamento como prioridade.

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Segundo o casal, até mesmo dentro de casa existe um “ponto secreto” reservado para os encontros a dois.

Em tom descontraído, Sabrina revelou que o closet acabou virando o espaço escolhido para esses momentos.

“Aí a gente combina assim: ‘Ó, chegou tal hora, vamos combinar de se encontrar tal hora no closet”, contou a apresentadora aos risos.

Nicolas entrou na brincadeira e comentou a dinâmica do casal de forma bem-humorada. “Estou chegando, estou chegando, é agora!”, disse o ator, enquanto ria da situação.

A artista ainda destacou o esforço dos dois para fazer a relação funcionar diante da rotina intensa.

“E os dois fazem de tudo para acontecer, porque a gente fica em um vai e vem, tipo de São Paulo e Rio… A gente se esforça muito para o nosso relacionamento dar certo”, afirmou.

Sabrina Sato e Nicolas Prattes oficializaram a união em janeiro de 2025, em uma cerimônia realizada na Fazenda Boa Vista

 

 

 

 

 

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Mariana Morais

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Por Mariana Morais
postado em 27/05/2026 11:43
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