Casal famoso da Globo abre intimidade e revela lugar inusitado onde faz amor - (crédito: Reprodução/Instagram)

Durante uma campanha especial de Dia dos Namorados, a apresentadora Sabrina Sato e o ator Nicolas Prattes falaram abertamente sobre a rotina do casamento e revelaram como fazem para preservar momentos de intimidade em meio aos compromissos profissionais.

Juntos há cerca de um ano, os dois contaram que, apesar da correria entre trabalhos em São Paulo e Rio de Janeiro, procuram manter o relacionamento como prioridade.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo o casal, até mesmo dentro de casa existe um “ponto secreto” reservado para os encontros a dois.

Em tom descontraído, Sabrina revelou que o closet acabou virando o espaço escolhido para esses momentos.

“Aí a gente combina assim: ‘Ó, chegou tal hora, vamos combinar de se encontrar tal hora no closet”, contou a apresentadora aos risos.

Nicolas entrou na brincadeira e comentou a dinâmica do casal de forma bem-humorada. “Estou chegando, estou chegando, é agora!”, disse o ator, enquanto ria da situação.

A artista ainda destacou o esforço dos dois para fazer a relação funcionar diante da rotina intensa.

“E os dois fazem de tudo para acontecer, porque a gente fica em um vai e vem, tipo de São Paulo e Rio… A gente se esforça muito para o nosso relacionamento dar certo”, afirmou.

Sabrina Sato e Nicolas Prattes oficializaram a união em janeiro de 2025, em uma cerimônia realizada na Fazenda Boa Vista.