Léo Santana faz testemunho impactante após nascimento de segundo filho

Léo Santana faz testemunho impactante após Lore Improta dar à luz ao segundo filho - (crédito: Instagram @loreimprota )

A chegada de Levi nesta terça-feira (26) mexeu profundamente com Léo Santana, que decidiu abrir o coração nas redes sociais.

Em uma publicação marcada por emoção e reflexões sobre a paternidade, o cantor falou sobre a intensidade de acompanhar o nascimento do segundo filho e revelou que a experiência foi tão transformadora quanto a primeira.

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Mesmo já tendo vivido a chegada da filha Liz, hoje com 4 anos, o artista contou que o sentimento voltou de forma arrebatadora e impossível de ser previsto.

“Ninguém nunca nos prepara pro que é ser pai. É um fato. Não adianta, você pode programar tudo e sempre será exatamente como Deus projetou”, escreveu.

Ao relatar os momentos que antecederam o parto em Salvador, Léo destacou principalmente a força demonstrada por Lore Improta durante o processo.

Segundo o cantor, acompanhar de perto as contrações, as dores, o uso da bola de pilates, além das lágrimas e da ansiedade, fez com que ele admirasse ainda mais a esposa.

O artista também ressaltou a importância de ter permanecido ao lado da dançarina durante toda a espera pela chegada do bebê, oferecendo apoio e carinho até o nascimento de Levi.

Outro detalhe que chamou atenção da família foi a coincidência da data: assim como Liz, o caçula também nasceu em um dia 26.

Na homenagem publicada, Léo afirmou que a chegada do segundo filho ampliou ainda mais o amor que sente pela família e agradeceu à esposa pela nova experiência de paternidade.

“Que honra a minha ser escolhido pra ser o parceiro da sua vida, mãe @loreimprota e quanta gratidão eu tenho a você por me permitir viver e sentir O MAIOR AMOR DE TODOS OS TEMPOS, pela segunda vez”, declarou.

Encerrando o texto, o cantor usou uma comparação ligada ao universo financeiro para definir o momento especial que vive atualmente.

“Eu já era, mas hoje me sinto ainda mais completo. Glória a Deus. Eu sou trilhardário”, afirmou.

Lore Improta respondeu à declaração do marido nos comentários e demonstrou toda a emoção com a homenagem: “Te amo, amo a nossa família. Mais que tudo”.