Ex-apresentadora da Globo rasga o verbo sobre cobertura da Copa e manda recado para Virginia - (crédito: TV Globo)

A jornalista esportiva Glenda Kozlowski saiu em defesa de Virginia Fonseca após a influenciadora ser anunciada como parte da cobertura da Copa do Mundo no programa "Domingão com Huck".

Nesta terça-feira (26), Glenda publicou um vídeo nas redes sociais comentando as críticas direcionadas à empresária, que ficará responsável pelos bastidores da competição para a atração comandada por Luciano Huck.

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Durante o desabafo, a apresentadora defendeu que Virginia tenha a oportunidade de exercer a função sem ser alvo de ataques antecipados.

“Gente, deixa ela trabalhar, cara. Deixa ela ir, deixa ela trabalhar. Se o Luciano Huck escolheu a Virginia, ele tem lá os motivos dele. É um programa de entretenimento.

A Virginia é a Virginia, ela extrapolou qualquer se é bom ou se é ruim, se está certa ou está errada, se gostou ou não gosto. Tá todo mundo aqui falando da Virginia. Deixa ela trabalhar”, declarou.

Na sequência, Glenda também criticou a cobrança feita em torno da atuação da influenciadora e aproveitou para alfinetar profissionais da área esportiva.

“Quem está dando peso para o que a Virginia vai fazer, se ela vai ser repórter, se vai ser apresentadora, se vai ter compromisso com a informação, quanta gente aí no esporte a vente vê que não tem o menor compromisso com a informação e tá com o crachá de repórter”, disparou.

Ao concluir o vídeo, a jornalista reforçou que o julgamento sobre o trabalho da influenciadora deveria acontecer apenas após sua estreia na cobertura do evento.

“O adjetivo quem está dando somos nós, o peso quem está dando somos nós. Vai mudar o quê? Fala pra mim. Deixa ela trabalhar, ela foi escolhida. Virginia, boa sorte, bom trabalho, arrebenta, cara. Aproveita, Copa do Mundo é o máximo, é incrível.

Faça as suas apresentações. E aí, quem tiver no Brasil assistindo, depois pode falar o que quiser. Goste ou não goste, vai todo mundo falar do mesmo jeito. Deixa ela trabalhar”, concluiu Glenda.