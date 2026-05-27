Ana Castela cai no choro e faz desabafo após comprar carro de R$ 600 mil

A cantora Ana Castela compartilhou com os seguidores, na noite desta terça-feira (26), a realização de mais uma conquista pessoal.
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Pelos Stories do Instagram, a sertaneja mostrou sua nova aquisição: uma caminhonete RAM 3500, modelo de alto padrão que pode ultrapassar os R$ 600 mil.
Ao lado de Ricon, Ana Castela apresenta o resultado de sua RAM. ???????? pic.twitter.com/HUsJHKLtUN— Info Ana Castela (@infoanacastela) May 27, 2026
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Por Mariana Morais
postado em 27/05/2026 10:58