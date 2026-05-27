Ana Castela cai no choro e faz desabafo após comprar carro de R$ 600 mil

Empolgada com o momento, a artista celebrou a chegada do veículo e falou sobre a emoção de alcançar o sonho. “Ela tá pronta. E eu tô muito feliz, tô muito realizada”, afirmou.

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Na sequência, Ana revelou que nunca imaginou ter um automóvel desse porte e brincou ao dizer que está com receio até de usá-lo.

“Eu nunca na minha vida imaginei que eu poderia ter uma caminhonete dessas. Eu tô brincando que eu tô com dó de andar nela, queria que ela ficasse parada, com as luzes acessas toda hora. Tá muito legal, muito bonita. Eu tô realmente muito feliz”, declarou a cantora.

O momento de emoção continuou em outra publicação feita pela famosa. Visivelmente comovida, ela apareceu chorando ao comentar a conquista e aproveitou para agradecer.

“Galera, eu não aguentei, eu comecei a chorar. Eu tô muito feliz. Ela tá muito bonita. Que alegria, Deus é muito bom comigo. Deus é muito bom comigo, Deus é muito bom com você, Deus é bom com todo mundo”, disse a sertaneja.