Ex-BBB Samira recebe comida na boca de famoso e possível affair vem à tona - (crédito: Reprodução/Instagram)

A interação entre a ex-BBB Samira Sagr e o influenciador Christian Figueiredo voltou a repercutir nas redes sociais nesta quarta-feira (27).

Os dois apareceram juntos em registros publicados após um encontro ocorrido na noite de terça (26), aumentando ainda mais os rumores de um possível envolvimento amoroso.

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Durante a noite, Samira e Christian jantaram lado a lado e também produziram conteúdos para as plataformas digitais.

Em um dos vídeos compartilhados, o influenciador surge dando comida na boca da ex-BBB. Já em outra gravação, feita aparentemente no apartamento de um deles, Christian pega Samira no colo e a apoia sobre os ombros, enquanto os dois caem na risada logo em seguida.

Essa não é a primeira vez que os nomes dos dois são associados. A aproximação começou a chamar atenção ainda em abril, pouco depois da saída de Samira do reality show.

Na ocasião, eles apareceram juntos em um vídeo descontraído dublando o hit "Barbie Girl", de Kelly Key. Desde então, internautas passaram a especular sobre um possível affair entre eles, principalmente pelo fato de ambos estarem solteiros.

“Solteiro, rico gato e gostoso. Mulher esperta é outro nível”, escreveu uma conta no X, antigo Twitter. “Já sabemos que o chis ama as loiras”, comentou outro perfil.

As publicações mais recentes reacenderam os comentários do público. “Gente mas tá meio óbvio que eles tão se pegando desde quando ela saiu do BBB até postaram fotos juntos uns 3 dias depois”, opinou um usuário.

“Essa menina é uma lobaaaa”, reagiu outra pessoa. “Samira sendo a ex dele antes dos procedimentos”, escreveu mais um internauta.