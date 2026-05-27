Hassum interrompe programa na Record para mandar recado a Tadeu Schmidt

Leandro Hassum emocionou o público ao dedicar uma mensagem especial a Tadeu Schmidt durante a edição de terça-feira (26) do programa "Casa do Patrão".
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Ao vivo, Hassum interrompeu o roteiro habitual da atração para prestar solidariedade ao amigo, que enfrenta o luto pela morte da mãe, Dona Janira.
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A matriarca da família faleceu aos 92 anos, conforme anunciado por Tadeu na última segunda-feira (25).
Sensibilizado com a situação, Hassum fez questão de enviar palavras de apoio diretamente ao apresentador do "BBB".
“Queria, em meu nome e de toda a equipe da Casa do Patrão, Record e Disney+, deixar um beijo carinhoso para o meu grande amigo Tadeu Schmidt, que perdeu sua ‘mãezinha’. Você é um cara maravilhoso, incrível. Forte abraço, muito carinho para você e força, irmão”, declarou o artista durante a transmissão.
A perda de Dona Janira acontece em meio a um período delicado para Tadeu Schmidt.
Isso porque, há pouco mais de um mês, o apresentador também se despediu do irmão, Oscar Schmidt, que morreu em 17 de abril, aos 68 anos, após uma parada cardiorrespiratória.
Até o momento, a causa da morte de Dona Janira não foi divulgada pela família.
Hassum deixou um beijo carinhoso, em nome dele, da Record, do Disney+ e de toda a equipe da #CasaDoPatrão, para seu grande amigo Tadeu Schmidt pela perda de sua mãe, Dona Janira, aos 92 anos ?????— Casa do Patrão (@casadopatrao) May 27, 2026
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