Ex-jogador bilionário aluga iate com sauna e academia por R$ 2 milhões

As férias de David Beckham e Victoria Beckham na Espanha têm sido marcadas por muito luxo e momentos em família.
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O casal foi fotografado navegando pelas águas de Formentera, nas Ilhas Baleares, acompanhado dos filhos Romeo e Harper Beckham.
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Quem também apareceu no passeio foi a DJ Kim Turnbull, que já teve um relacionamento com Romeo.
Para a temporada no verão europeu, os Beckham escolheram o "CONTIGO", um superiate lançado em 2024, que figura entre as embarcações mais sofisticadas em circulação na Europa.
O modelo impressiona pelas dimensões: são aproximadamente 50 metros de comprimento, além de cinco suítes projetadas para receber até dez convidados.
Segundo a imprensa internacional, o valor cobrado pelo aluguel semanal do iate gira em torno de € 325 mil, quantia equivalente a cerca de R$ 2 milhões na cotação atual.
A estrutura oferecida pela embarcação inclui uma série de espaços exclusivos voltados ao conforto e entretenimento.
Entre os destaques estão jacuzzi, sauna, academia particular e uma plataforma hidráulica com acesso direto ao mar.
O iate ainda disponibiliza equipamentos para atividades aquáticas, como wakeboard, jetsurf, seabobs, jet skis e canoas.
Nos últimos dias, a família também foi vista aproveitando praias badaladas de Ibiza. O alto padrão das viagens acompanha o patrimônio acumulado por David e Victoria Beckham ao longo de décadas de carreira e investimentos.
De acordo com uma apuração recente do jornal britânico Sunday Times, a fortuna do casal foi avaliada em cerca de 1,1 bilhão de libras, valor que ultrapassa R$ 7 bilhões.
A marca histórica colocou David Beckham como o primeiro ex-esportista britânico a alcançar o posto de bilionário.
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