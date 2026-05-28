Faustão tem alta adiada e verdadeiro motivo vem à tona - (crédito: Instagram)

Internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, Fausto Silva continuará sob observação médica nos próximos dias após realizar a retirada de uma sonda gástrica.

O equipamento, utilizado para auxiliar na alimentação e na administração de medicamentos, foi removido sem intercorrências, conforme informou a equipe do apresentador.

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A assessoria de imprensa do comunicador afirmou à revista Quem que a permanência no hospital acontece apenas para acompanhamento clínico e exames complementares previstos no protocolo adotado pelos médicos.

“O protocolo da retirada da sonda gástrica foi concluído com sucesso. Fausto permanece no Hospital Albert Einstein apenas para a realização de um check-up complementar e outros exames de rotina. Está tudo bem e sob controle”, garantiu a equipe do artista.

Os representantes de Faustão também ressaltaram que a internação não ocorreu em caráter emergencial.

De acordo com a assessoria, a retirada do dispositivo já estava programada desde o ano anterior e integra o planejamento contínuo de cuidados com a saúde do apresentador.

Nos últimos anos, o veterano da televisão brasileira enfrentou uma sequência de procedimentos complexos.

Em 2023, passou por um transplante cardíaco. Poucos meses depois, em fevereiro de 2024, recebeu um transplante de rim e, posteriormente, também precisou realizar um transplante de fígado.

Em agosto de 2025, Faustão ainda foi submetido a um retransplante renal. Desde então, tem levado uma vida reservada, distante da televisão e das aparições públicas.