Crise? Esposa de João Gomes decide viajar sem os filhos e expõe real motivo

Crise? Esposa de João Gomes embarca em viagem sem os filhos e expõe motivo - (crédito: Reprodução/Instagram)

Ary Mirelle abriu o coração nas redes sociais nesta quarta-feira (27) ao relatar a emoção de fazer sua primeira viagem internacional longe dos filhos.

A influenciadora, que é casada com o cantor João Gomes, contou aos seguidores que decidiu embarcar ao lado do marido para viver um momento a dois, mas confessou que a despedida das crianças mexeu intensamente com seu emocional.

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Mãe de Jorge, de 2 anos, e Joaquim, de apenas 8 meses, Ary revelou que o nervosismo e a saudade acabaram refletindo até em seu estado físico antes da viagem.

“Minha primeira viagem internacional sem meus filhos. Tô com meu coração tão apertado que passei o dia com febre. Mas sei que eles estão com as pessoas que mais confio, então fico tranquila”, escreveu.

Apesar da dificuldade em deixar os pequenos no Brasil, a influenciadora explicou que a experiência também representa uma tentativa de equilibrar a maternidade com a vida conjugal.

Segundo ela, a viagem foi planejada para que o casal pudesse aproveitar um tempo juntos, longe da rotina intensa com os filhos.

“Vamos aproveitar meu gato um pouco também. E muito importante eu aprender a me desprender um pouco, viver meu casamento também”, declarou.