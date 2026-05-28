InícioColunistas#Mariana Morais
EITA!

Crise? Esposa de João Gomes decide viajar sem os filhos e expõe real motivo

Ary Mirelle abriu o coração em relato feito nas redes sociais

Crise? Esposa de João Gomes embarca em viagem sem os filhos e expõe motivo - (crédito: Reprodução/Instagram)
Crise? Esposa de João Gomes embarca em viagem sem os filhos e expõe motivo - (crédito: Reprodução/Instagram)

Ary Mirelle abriu o coração nas redes sociais nesta quarta-feira (27) ao relatar a emoção de fazer sua primeira viagem internacional longe dos filhos.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A influenciadora, que é casada com o cantor João Gomes, contou aos seguidores que decidiu embarcar ao lado do marido para viver um momento a dois, mas confessou que a despedida das crianças mexeu intensamente com seu emocional.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Mãe de Jorge, de 2 anos, e Joaquim, de apenas 8 meses, Ary revelou que o nervosismo e a saudade acabaram refletindo até em seu estado físico antes da viagem.

“Minha primeira viagem internacional sem meus filhos. Tô com meu coração tão apertado que passei o dia com febre. Mas sei que eles estão com as pessoas que mais confio, então fico tranquila”, escreveu.

Apesar da dificuldade em deixar os pequenos no Brasil, a influenciadora explicou que a experiência também representa uma tentativa de equilibrar a maternidade com a vida conjugal.

Segundo ela, a viagem foi planejada para que o casal pudesse aproveitar um tempo juntos, longe da rotina intensa com os filhos.

“Vamos aproveitar meu gato um pouco também. E muito importante eu aprender a me desprender um pouco, viver meu casamento também”, declarou.

 

 

 

 

 

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 28/05/2026 08:21
SIGA
x