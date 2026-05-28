Andressa Urach joga a real sobre fotos sensuais de Virginia: 'Alguém avisa' - (crédito: Instagram)

Andressa Urach deu o que falar nas redes sociais após comentar publicamente sobre as recentes publicações de Virginia Fonseca no Instagram.

A influenciadora e criadora de conteúdo opinou que a empresária poderia transformar os registros mais sensuais em uma nova fonte de renda na internet.

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Por meio dos stories, Urach comentou o assunto sem rodeios e afirmou que Virginia estaria deixando passar uma oportunidade financeira ao compartilhar gratuitamente determinadas imagens com os seguidores.

“A Virgínia tá postando foto praticamente nua. Alguém avisa pra ela abrir uma plataforma e ganhar dinheiro. As fotos que ela está postando, as criadoras de conteúdo vendem”.

No ponto de vista de Andressa, o tipo de conteúdo publicado pela influenciadora possui forte apelo comercial dentro do mercado digital.

Ela ainda sugeriu que a ex-esposa de Zé Felipe poderia lucrar com plataformas por assinatura voltadas à monetização de imagens exclusivas.

Ao concluir o comentário, Urach reforçou sua visão sobre o tema e declarou que, nesse segmento, “de graça não dá”.

Andressa Urach da dica para Virgínia:



“A Virgínia ta postando foto praticamente nu4, alguém avisa pra ela abrir uma plataforma e ganhar dinheiro, as fotos que ela está postando as criadoras de conteúdo vendem.” pic.twitter.com/VRNkYiUQ7r May 27, 2026



